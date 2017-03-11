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Кравчук неожиданно заговорил об антиукраинских настроениях на Донбассе

11.03.2017 12:08
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Кравчук неожиданно заговорил об антиукраинских настроениях на Донбассе

Встречи с населением на Донбассе всегда проходили очень тяжело из-за царящих в регионе антиукраинских настроений. Об этом рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью "Обозревателю".

"Я их знал давно, еще, когда был президентом, когда ездил туда и встречался с людьми. Встречи были очень тяжелые. Когда мы стояли на Майданах, то ко мне подходили и говорили в лицо, что мы придумали Украину, что языка нет, что Шевченко и Леси Украинки нет. Чтобы выдержать это, мне нужно было большое терпение ", — вспомнил экс-глава государства.

По мнению экс-президента, многие из этих людей наверняка встали потом под российские флаги.

Ранее Кравчук заявлял, что в условиях радикальных внешнеполитических перемен в отношениях между ведущими мировыми державами — Украину ждет неизбежное укрепление и со временем Донбасс примкнет к Украине. Точно так же и Крым.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, люди, настроение, Кравчук
 
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