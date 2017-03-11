На линии разграничения в Донбассе скопилось около 700 автомобилей, больше всего в "Марьинке"

11.03.2017 09:21

На контрольных пунктах въезда и выезда (КПВВ) в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) образовались очереди из 670 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Сегодня утром все КПВВ заработали в штатном режиме. На въезд и выезд в них находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" – 50/110; "Марьинка" – 200/120; "Новотроицкое" – 30/40; "Гнутово" – 100/20", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО остается достаточно динамичным. "За прошедшие сутки фиксировалось его некоторое увеличение по сравнению с предыдущим днем. Через контрольные пункты проследовало 28,5 тысяч человек и 4,6 тысячи транспортных средств", - добавляется в сообщении.