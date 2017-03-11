- На Мариупольском направлении был бой: погибли двое украинских военных08:10
- Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться только по критериям ОБСЕ22:37
- Кремль принял решение о ликвидации Захарченко и Плотницкого - Кива22:26
- Названы опасные химические заводы в зоне АТО, из-за которых может произойти катастрофа21:43
- В Донецкой области под колесами электропоезда погиб 19-летний парень21:17
- "Я все могу" - Илья Кива готов заменить Аброськина на посту главного полицейского Донетчины20:56
- Боевики обстреливают Южно-Донбасскую насосную станцию - часть Донецкой области может остаться без воды20:47
- Авдеевский коксохим снабжает город водой20:14
- "Дом доброты" - в Славянске намерены создать приют для одиноких пенсионеров-переселенцев (ВИДЕО)20:06
- В Славянске отметили День Добробатов (ФОТО)19:44
"Национализация" украинского бизнеса в "ЛДНР" - это нарушение Минских соглашений
В Европейском Союзе заявили о том, что "отжим" украинских предприятий на территории ОРДЛО, который террористы "ЛДНР" называют "национализацией", юридически недействителен.
Более того, такие действия со стороны боевиков являются прямым нарушением Минских соглашений. Об этом заявила Майя Косьянчич, официальный представитель Европейской Комиссии, сообщает "Укринформ".
В частности, она отмечает, что так называемое введение местных администраций на предприятия, которые принадлежат украинскому бизнесу, является прямым нарушением Минских соглашений. Эти преступные действия приведут только к усилению эскалации конфликта. Более того, такие меры могут привести к более устойчивой изоляции данных территорий.
"Россия должна в полном объеме выполнить свои обязательства и повлиять на так называемые "народные республики" в Донецкой и Луганской областях", - заявили в ЕС.
Фото: rusvesna.su/
Теги: Донбасс, предприятие, нарушение, Евросоюз, ДНР, ЛНР, национализация, Минские договоренности
- Кремль поддержал "национализацию" украинских предприятий в ДНР/ЛНР
- Кремль запустил "национализацию" в "ЛДНР" в расчете на будущее федеральное устройство Украины - эксперт (ВИДЕО)
- «Национализация» на Донбассе: на предприятиях бьют тревогу
- "Национализация" на Донбассе: "российские освободители" все окончательно уничтожат и распилят, ЛДНР превратится в сегодняшнюю Абхазию
- Кто пострадал от "национализации" предприятий боевиками "ЛДНР" (ИНФОГРАФИКА)
- Госдеп США обратил внимание на нарушение прав человека на оккупированном Донбассе
- На Мариупольском направлении был бой: погибли двое украинских военных08:10
- Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться только по критериям ОБСЕ22:37
- Кремль принял решение о ликвидации Захарченко и Плотницкого - Кива22:26
- Названы опасные химические заводы в зоне АТО, из-за которых может произойти катастрофа21:43
- В Донецкой области под колесами электропоезда погиб 19-летний парень21:17
- "Я все могу" - Илья Кива готов заменить Аброськина на посту главного полицейского Донетчины20:56
- Боевики обстреливают Южно-Донбасскую насосную станцию - часть Донецкой области может остаться без воды20:47
- Авдеевский коксохим снабжает город водой20:14
- "Дом доброты" - в Славянске намерены создать приют для одиноких пенсионеров-переселенцев (ВИДЕО)20:06
- В Славянске отметили День Добробатов (ФОТО)19:44
- Столкновения в Батуми прокомментировал президент Грузии08:30
- На Мариупольском направлении был бой: погибли двое украинских военных08:10
- В Грузии полиция жестко разогнала акцию протеста07:50
- Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться только по критериям ОБСЕ22:37
- Кремль принял решение о ликвидации Захарченко и Плотницкого - Кива22:26
- Названы опасные химические заводы в зоне АТО, из-за которых может произойти катастрофа21:43
- У экс-продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина умер 16-летний сын21:26
- В Донецкой области под колесами электропоезда погиб 19-летний парень21:17
- "Я все могу" - Илья Кива готов заменить Аброськина на посту главного полицейского Донетчины20:56
- Боевики обстреливают Южно-Донбасскую насосную станцию - часть Донецкой области может остаться без воды20:47
- Убить плохие бактерии, грибок и вирусы в организме может один продукт20:39
- Гипертония: ученые определили причину болезни17:04
- Какие продукты и на сколько дорожают во время поста11:05
- Как связаны инсульт и игла22:32
- Великий пост: что можно есть вместо мяса и молочных продуктов21:52
- Почему женщинам нужно спать больше, чем мужчинам - мнение ученого12:51
- 5 причин съедать по яблоку каждый день22:30
- Когда продуло спину: 5 методов лечения без таблеток, которые работают19:39
- Як підвищити рівень гормону радості?19:25
- ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали15:10
- Глава "Офицерского корпуса", переговорщик по обмену пленными с "ЛДНР" Владимир Рубан оказался не тем, за кого себя выдает
- "Здесь загрызут" - юная украинка с Донбасса на росТВ дала правдивый ответ ведущему (ВИДЕО)
- В Донецке директор "Феникса" не рекомендует близким людям посещать новый сервисный центр фирмы
- В "армии ЛДНР" прибыло серьезное подкрепление "из-за поребрика"
- Кремль меняет планы и готовит новую большую авантюру в Украине
- Переселенцев обяжут получать трудовые паспорта
- Россия завалит "ДНР" "ножками Путина"
- Донбасс ожидает жестокий сценарий: что придет на смену шахтам?
- Блокада Донбасса: Ахметов «купил» власть
- Признание Надежды Савченко взорвало сети