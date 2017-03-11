Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Национализация" украинского бизнеса в "ЛДНР" - это нарушение Минских соглашений

11.03.2017 08:46
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Национализация" украинского бизнеса в "ЛДНР" - это нарушение Минских соглашений

В Европейском Союзе заявили о том, что "отжим" украинских предприятий на территории ОРДЛО, который террористы "ЛДНР" называют "национализацией", юридически недействителен.

Более того, такие действия со стороны боевиков являются прямым нарушением Минских соглашений. Об этом заявила Майя Косьянчич, официальный представитель Европейской Комиссии, сообщает "Укринформ".

В частности, она отмечает, что так называемое введение местных администраций на предприятия, которые принадлежат украинскому бизнесу, является прямым нарушением Минских соглашений. Эти преступные действия приведут только к усилению эскалации конфликта. Более того, такие меры могут привести к более устойчивой изоляции данных территорий.

"Россия должна в полном объеме выполнить свои обязательства и повлиять на так называемые "народные республики" в Донецкой и Луганской областях", - заявили в ЕС.


Фото: rusvesna.su/

Теги: Донбасс, предприятие, нарушение, Евросоюз, ДНР, ЛНР, национализация, Минские договоренности
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх