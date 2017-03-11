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Российские "ихтамнеты" активно готовят диверсантов на оккупированном Донбассе
11.03.2017 14:59
По данным группы «Информационно Сопротивление», с недавним прибытием на временно оккупированные РФ территории Донецкой и Луганской областей подразделений российского спецназа из состава 10-й обр СпН ЮВ ВС РФ и 16-й обр СпН ЗВО ВС РФ, в обоих «армейских корпусах» оккупационных войск началась активная подготовка диверсионных групп.
«Тренировочные лагеря диверсантов отмечены в районах населенных пунктов Моспино, Сорокино, Кальмиусское (быв. Комсомольское). Российские ДРГ тренируются для осуществления диверсий на подконтрольных Украине территориях, в т.ч. для проведения террористических актов против объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения», — сообщили в ИС.
Фото: informator.media
Теги: Россия, Донбасс, тренировка, военные, лагерь, диверсанты
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