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Украинская разведка сообщила о потерях российских военных на Донбассе
11.03.2017 14:07
На оккупированном части Донбасса в результате подрыва на минах погибли 4 российских военных и 3 получили ранения.
Пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает: «В районе н.п.Желобок Попаснянского района во время попытки создания прохода в минном поле для обеспечения действий диверсионно-разведывательных групп вследствие подрыва на взрывном устройстве погибли четверо военнослужащих 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК (Луганск) ВС РФ и три ранены».
Известно, что командир бригады, чьи военные пострадали, пытался скрыть данный факт и распорядился доставить убитых и раненых в разных лечебные учреждения.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, война, боевики, потери
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