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В зоне АТО 107 обстрелов. Потери ВСУ: двое погибших, 16 раненых и травмированных
За минувшие сутки в зоне АТО было зафиксировано 107 обстрелов. Двое украинских военных погибли, девять ранены, семеро травмированы. Об этом пресс-центр АТО сообщил на странице в Facebook.
На Мариупольском направлении противник из 122-мм артиллерии обстрелял Водяное и Гнутовое. Из танка и 120-мм минометов боевики били по Марьинке, из 120 и 82-мм минометов по Водяному, Николаевке, Красногоровке, Талаковке, Павлополю, Гнутовому. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, захватчики обстреляли Тарамчук, Широкино, Павлополь и Водяное. Также, по Водяному били БМП противника.
На Донецком направлении украинские позиции попали под огонь танков и минометов. Из минометов различных калибров, боевики накрывали Камянку, Невельское, Зайцево, Новолуганское, шахту Бутовка, Луганское. Из гранатометов и стрелкового оружия они вели огонь по Опытному, Новгородскому, Камянке, шахта Бутовка, Зайцево и Песках. Из БМП били по Луганскому.
На Луганском направлении боевики применили РСЗО БМ-21 Град, а также 152-мм артиллерию. Из 120-мм и 82-мм минометов, также из противотанковых ракетных комплексов они обстреливали Крымское. Из 152-мм артиллерии накрывали Смолянинове, в Новоалександровке работали снайперы. Из гранатометов и стрелкового оружия враг обстрелял Валуйское, Новозвановку и Новоалександровку.
Напомним, боевики активизировали обстрелы позиций сил АТО во второй половине дня 10 марта, украинские военные понесли потери. По уточненным данным штаба, 1 украинский военный погиб, 9 были ранены и 10 травмированы. По состоянию на 18:00, 10 марта было зафиксировано 49 обстрелов.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, война, гибель, ранения, боевики, обстрелы
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