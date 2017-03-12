Как получить помощь на погребение и пенсию пенсионера, умершего на неподконтрольной территории

12.03.2017 21:20

Каким образом родственники могут получить невыплаченную пенсию в связи со смертью пенсионера? Каков порядок получения пособия на погребение, если пенсионер умер на неподконтрольной территории? Об этом рассказывает юрист общественной организации Донбасс SOS Вадим Валько.

Статьей 52 Закона Украины «Об обязательном государственном пенсионном страховании» определено, что сумма пенсии, которая принадлежала пенсионеру и осталась недополученной в связи с его смертью, выдается по заявлению членам его семьи, которые проживали с пенсионером на момент смерти, в т. ч. нетрудоспособным членам семьи, которые находились на его содержании независимо от того, проживали они с ним или нет.

Заявление необходимо подать в течении 6-ти месяцев с момента смерти в управление пенсионного фонда, где умерший состоял на учете. При этом, если заявление подают несколько членов семьи, то пенсия делится между ними поровну.

Помощь на погребение выплачивается в размере 2-месячной пенсии. Не имеет значения, на какой территории стоял умерший на учете, регистрировался ли он как внутренне перемещенное лицо (ВПЛ), проживали ли с ним на момент смерти члены семьи, претендующие на помощь для погребения.

Для получения выплат сначала необходимо получить свидетельство о смерти украинского образца.

Для получения свидетельства о смерти лица, которое умерло на временно неподконтрольной украинской власти территории, необходимо:

обратиться в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния в пределах территории, подконтрольной Украине, и получить письменный отказ, который должен быть использован при подготовке заявления в суд;

подать в любой суд заявление об установлении факта смерти лица на временно оккупированной территории Украины согласно Порядка, предусмотренного ст.257/1 гражданско-процессуального кодекса;

по результатам рассмотрения заявления суд выносит решение об установлении факта смерти лица. Суд должен безотлагательно выдать копию решения заявителю;

с решением суда обратиться в пенсионный фонд за недополученной пенсией и помощью на погребение.

При этом переселенцы в данном случае сталкиваются со следующей проблемой: они не проживали на момент смерти с умершим и не имеют необходимого подтверждения, например, регистрации места проживания в паспорте. Поэтому органы пенсионного фонда часто отказывают в выплате.

В случае отказа членам семьи умершего необходимо обращаться к нотариусу. Тогда процедура проходит в порядке наследования.

По общим правилам место получения наследства – это место последнего проживания умершего. Однако, в особых случаях место получения наследства устанавливается законом. Такой особый случай установлен Законом Украины «О временных мерах на период проведения антитеррористической операции». В частности, ст. 9/1 Закона определяет, что в тех случаях, когда последним местом проживания умершего были населенные пункты, в которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, или территория населенных пунктов, на которой органы государственной власти осуществляют свои функции не в полном объеме, местом открытия наследства является место подачи первого заявления, которое свидетельствует о волеизъявлении наследников на получение наследства.

Т. е. заявители, члены семьи наследодателя подают заявление любому нотариусу на подконтрольной территории Украины. По этому заявлению нотариус заводит наследственное дело, вносит ведомость в наследственный реестр и начинается процедура наследования.

Обратиться к нотариусу необходимо не позднее окончания 6-месячного срока с момента смерти. А после окончания этого срока нужно обратиться к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Для получения помощи на погребение необходимо обращаться в то управление пенсионного фонда, где умерший состоял на учете. Если умерший получал пенсию на контролируемой территории (переоформил ее), проблем не будет. В том случае, если пенсионер не перерегистрировался в пенсионном фонде на контролируемой территории, обращаться нужно в выведенное управление пенсионного фонда по месту регистрации в паспорте умершего.

Информацию о переводе территориальных управлений Пенсионного фонда с временно неконтролируемой территории можно получить по телефону горячей линии Главного Управления Пенсионного фонда Украины 0 800 503 753.

Источник dnews.dn.ua