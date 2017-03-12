На Донбассе армия Украины крупно уступает России лишь в одном компоненте

12.03.2017 12:50

На данный момент в ходе войны на Донбассе Украина значительно уступает России в важном компоненте ведения боевых действий, а именно в современных противотанковых ракетных комплексах. Об этом в статье для издания "Апостроф" пишет координатор группы "ИС" Дмитрий Тымчук.

Он отметил, что Украина может радикально изменить обстановку на фронте, если закупит на выделенные США 150 миллионов долларов ракетные комплексы "Джавелин". Тымчук рассказал о новой тактике террористов, благодаря которой боевики и российская армия могут оперативно перемещаться по фронту и наносить удары по украинской стороне.

Ввиду того, что артиллерия ВСУ не может быстро реагировать на маневры россиян закупка американских противотанковых систем станет мощным механизмом компенсации, который позволит бойцам украинской армии оперативно уничтожать военную технику россиян в зоне АТО.

Источник dialog.ua