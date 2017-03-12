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Архив - Донецкая область

Оккупанты готовят диверсантов

12.03.2017 14:10
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Оккупанты готовят диверсантов

Активизировалась деятельность диверсионно-разведывательных групп противника, личный состав которых прошел соответствующую подготовку под руководством российских инструкторов.
Так, по информации ГУР Минобороны Украины, деятельность учебных центров по подготовке диверсантов развернута как на временно оккупированных территориях, так и в приграничных с Украиной районах Российской Федерации.
Источник Трибун.



Теги: Донбасс, оккупанты, диверсанты
 
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