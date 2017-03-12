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Стрелков: В Донбассе нет «ополчения»
12.03.2017 15:50
Так называемый бывший «министр обоороны ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что среди боевиков Донбасса больше нет «ополченцев». Об этом Стрелков заявил в интервью каналу «Рой-ТВ».
«Нет уже «ополчения». Есть контрактники. Они за свои 15 тысяч, которые там очень неплохие деньги, если понадобится, и в свой народ будут стрелять. Там такой контигент в ряде подразделений, которым вообще на все наплевать.
И это не «ополчение» - эта так называемая регулярная армия», - заявил Стрелков.
Источник 62.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, ополчение
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