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Архив - Донецкая область

Стрелков: В Донбассе нет «ополчения»

12.03.2017 15:50
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Стрелков: В Донбассе нет «ополчения»

Так называемый бывший «министр обоороны ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что среди боевиков Донбасса больше нет «ополченцев». Об этом Стрелков заявил в интервью каналу «Рой-ТВ».

«Нет уже «ополчения». Есть контрактники. Они за свои 15 тысяч, которые там очень неплохие деньги, если понадобится, и в свой народ будут стрелять. Там такой контигент в ряде подразделений, которым вообще на все наплевать.

И это не «ополчение» - эта так называемая регулярная армия», - заявил Стрелков.

Источник 62.ua



Теги: Украина, Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, ополчение
 
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