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Торопиться на надо: в соцсетях посмеялись над выдачей "паспортов" в ДНР
12.03.2017 10:50
В сети появились сообщения о том, что для получения "паспортов" так называемой ДНР в оккупированной Горловке людям выдают талоны. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пользователей соцсетей.
Так, блогер, который пишет в Twitter под ником NecroMancer, предоставил информацию из соцсети VK, где представитель одной из сепаратистских групп рассказал историю о том, как в оккупированной Горловке можно получить "паспорт".
По его словам, люди должны заранее занимать очередь за талонами, при этом нарушая так называемый комендантский час. Сообщается, что в неделю выдается около 20-25 талонов, что означает, что при примерно 200 тысячах жителей в оккупированной Горловке на получение так называемых документов "ДНР" пойдет около 200 лет.
Теги: Украина, Донбасс, паспорт, талон, ДНР, ЛНР
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