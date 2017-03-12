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Архив - Донецкая область

Торопиться на надо: в соцсетях посмеялись над выдачей "паспортов" в ДНР

12.03.2017 10:50
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Торопиться на надо: в соцсетях посмеялись над выдачей "паспортов" в ДНР

В сети появились сообщения о том, что для получения "паспортов" так называемой ДНР в оккупированной Горловке людям выдают талоны. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пользователей соцсетей.

Так, блогер, который пишет в Twitter под ником NecroMancer, предоставил информацию из соцсети VK, где представитель одной из сепаратистских групп рассказал историю о том, как в оккупированной Горловке можно получить "паспорт".

По его словам, люди должны заранее занимать очередь за талонами, при этом нарушая так называемый комендантский час. Сообщается, что в неделю выдается около 20-25 талонов, что означает, что при примерно 200 тысячах жителей в оккупированной Горловке на получение так называемых документов "ДНР" пойдет около 200 лет.



Теги: Украина, Донбасс, паспорт, талон, ДНР, ЛНР
 
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