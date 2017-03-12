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Украинцы устали от национал-патриотической истерии
Граждане Украины уже начали изрядно уставать от национал-патриотической истерии, особенно на фоне обостряющихся социальных проблем и с учетом все более многочисленных фактов того, что на войне наживаются все кому не лень. Об этом в своей статье «Детская болезнь левизны в «правом» национализме, или Национализм – экзистенциальный тупик современности» для интернет-издания «Информат» написал обозреватель Александр Карпец.
«Очевидно, это поняли в «Свободе». Если же учесть, что с интеллектом там не очень, то, вполне возможно, что кто-то более или менее умный им объяснил, что надо бы сменить пластинку и к бесконечным возгласам «слава Украине!» добавить что-нибудь социальное как более понятное, актуальное и тревожащее сейчас среднестатистического гражданина Украины. И вот, как говаривал, полузабытый теперь сатирик Аркадий Райкин, «что мы видим, что мы наблюдаем»» — пишет автор.
По его мнению, наблюдаем мы довольно своеобразный перечень требований к власти, которые Тягнибок потребовал от власти. Это и отказаться от торговых отношений с оккупированными территориями и государством-агрессором, прекратить тарифный и ценовой геноцид, а также уничтожение малого и среднего бизнеса, запретить приватизацию стратегических предприятий и сохранить запрет на продажу земли сельскохозяйственного назначения.
«Итак, что мы имеем? Если правые, каковыми называют националистов, выступают против приватизации и рынка земли, то может быть два варианта: или это бред сивой кобылы, или это не правые!» — резюмирует Александр Карпец.
Теги: Украина, Донбасс, истерия, ДНР, ЛНР, патриоты
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