Украинцы устали от национал-патриотической истерии

12.03.2017 10:30

Граждане Украины уже начали изрядно уставать от национал-патриотической истерии, особенно на фоне обостряющихся социальных проблем и с учетом все более многочисленных фактов того, что на войне наживаются все кому не лень. Об этом в своей статье «Детская болезнь левизны в «правом» национализме, или Национализм – экзистенциальный тупик современности» для интернет-издания «Информат» написал обозреватель Александр Карпец.

«Очевидно, это поняли в «Свободе». Если же учесть, что с интеллектом там не очень, то, вполне возможно, что кто-то более или менее умный им объяснил, что надо бы сменить пластинку и к бесконечным возгласам «слава Украине!» добавить что-нибудь социальное как более понятное, актуальное и тревожащее сейчас среднестатистического гражданина Украины. И вот, как говаривал, полузабытый теперь сатирик Аркадий Райкин, «что мы видим, что мы наблюдаем»» — пишет автор.

По его мнению, наблюдаем мы довольно своеобразный перечень требований к власти, которые Тягнибок потребовал от власти. Это и отказаться от торговых отношений с оккупированными территориями и государством-агрессором, прекратить тарифный и ценовой геноцид, а также уничтожение малого и среднего бизнеса, запретить приватизацию стратегических предприятий и сохранить запрет на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

«Итак, что мы имеем? Если правые, каковыми называют националистов, выступают против приватизации и рынка земли, то может быть два варианта: или это бред сивой кобылы, или это не правые!» — резюмирует Александр Карпец.