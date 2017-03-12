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В ЕС назвали условия проведения выборов на Донбассе
Местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей возможны в случае обеспечения свободного участия в них украинских партий и украинских средств массовой информации, которые должны освещать эти выборы. Об этом в интервью агентству УНИАН заявил глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли.
"Местные выборы могут состояться, когда необходимые условия для проведения выборов будут соответствовать критериям ОБСЕ. Это означает, что украинские политические партии должны иметь возможность выдвигать кандидатов и участвовать в кампании, и украинские СМИ должны иметь возможность участвовать в кампании", – заявил дипломат.
По его словам, участники переговоров по мирному урегулированию конфликта на Донбассе должны достичь политического решения, которое позволит провести эти выборы.
"И потом, на этой основе, Украина должна постепенно вернуть контроль над этими территориями при содействии международного сообщества", – отметил Мингарелли.
Дипломат также сообщил, что Евросоюз хочет принимать активное участие в процессе восстановления Донбасса. "Мы хотели бы быть во главе восстановления социальной и экономической инфраструктуры на Донбассе сразу же после того, как будет найдено политическое решение", – сказал Минарелли.
Источник segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, выборы, Европа, СМИ, ОБСЕ, ДНР, ЛНР
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