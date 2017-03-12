Военные объяснили, с чем связано обострение ситуации на Донбассе. ВИДЕО

12.03.2017 19:15

Военные ВСУ отмечают, что обострение ситуации в районе Марьинки и Красногоровки на Донбассе связано с недавно проведенной ротацией у боевиков, сообщает Военное телевидение Украины.

"За последнее время обстановка на направлении Марьинка – Красногоровка обострилась. Ребята на передовой связывают это с недавно проведенной ротацией у боевиков. Агрессия оккупантов обусловлена тем, что они уже "познакомились" с нашими бойцами несколько месяцев назад и навсегда запомнили "гостеприимство" ребят", – говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на провокации боевиков, и полное игнорирование ими Минских договоренностей, наши армейцы уверенно держат оборону и дают адекватный ответ оккупантам.

Также военные зафиксировали активизацию вражеских диверсионных групп на Донбассе.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки боевики 75 раз обстреляли позиции украинских военных.

Источник segodnya.ua