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Военные объяснили, с чем связано обострение ситуации на Донбассе. ВИДЕО
Военные ВСУ отмечают, что обострение ситуации в районе Марьинки и Красногоровки на Донбассе связано с недавно проведенной ротацией у боевиков, сообщает Военное телевидение Украины.
"За последнее время обстановка на направлении Марьинка – Красногоровка обострилась. Ребята на передовой связывают это с недавно проведенной ротацией у боевиков. Агрессия оккупантов обусловлена тем, что они уже "познакомились" с нашими бойцами несколько месяцев назад и навсегда запомнили "гостеприимство" ребят", – говорится в сообщении.
Отмечается, что, несмотря на провокации боевиков, и полное игнорирование ими Минских договоренностей, наши армейцы уверенно держат оборону и дают адекватный ответ оккупантам.
Также военные зафиксировали активизацию вражеских диверсионных групп на Донбассе.
Как сообщалось ранее, за минувшие сутки боевики 75 раз обстреляли позиции украинских военных.
Источник segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, обстрелы
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