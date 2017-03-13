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Кравчук пояснил, что произойдет, если Украина отгородится от Донбасса

13.03.2017 19:50
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Кравчук пояснил, что произойдет, если Украина отгородится от Донбасса

Если Украина решит отгородиться стеной от оккупированных территорий Донбасса, она навсегда потеряет этот регион. Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом заявил Леонид Кравчук. 

По словам первого президента Украины, около двух лет назад он предлагал такой вариант, при этом ссылаясь на знаменитую фразу Олеся Гончара о том, что, если Украина хочет быть независимым государством, она должна отрезать Донбасс, как раковую опухоль. По его мнению, если отгородиться стеной от Донбасса, это будет означать окончательную потерю региона. Кравчук также вспомнил, как во времена своего президентства он встречался с жителями этих территорий. 

«Очень тяжелыми были эти встречи. Мы стояли на Майданах, а люди с Донбасса подходили ко мне и говорили, что нет ни Леси Украинки, ни Шевченко, ни украинского языка, и мы сами придумали Украину», подчеркивает бывший глава государства. По его словам, в то время это было очень сложно выдержать, и ему требовалось очень большое терпение. 



Теги: Украина, Донбасс, Кравчук
 
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