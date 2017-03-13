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Оккупанты принуждают персонал охранных фирм вступать в ряды боевиков «л/днр», - ГУР
Боевики на Донбассе заставляют сотрудников местных охранных фирм оформлять контракты на военную службу в оккупационных войсках.
Об этом сообщает ГУР МОУ в Facebook.
"1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, совместно с т.н. правоохранительными органами "л/днр" под предлогом розыска дезертиров проводят рейды по задержанию сотрудников местных охранных фирм, руководители которых не достаточно активно сотрудничают с командованием российских оккупационных войск. Задержанным во время рейдов лицам предлагается оформить контракты на прохождение военной службы в соединениях и частях российских оккупационных войск", - информируют в ГУР.
Кроме того, как сообщают разведчики, 12 марта с.г. в ходе розыска российского офицера-дезертира, командира подразделения 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК, комендантский патруль обстрелял транспортное средство местной охранной фирмы и нанес побои двум ее сотрудникам, которые проигнорировали требования остановиться, а затем выйти из автомобиля для обыска.
Ранее группа ИС сообщала, что в Зимогорье «асвабадители» до смерти забили старика.
Источник: http://sprotyv.info
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, оккупанты
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