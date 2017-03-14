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Бойовики ОРДЛО намагаються приховати злочини проти мирного населення - ГУР
Командири проросійський бойовиків на Донбасі продовжують здійснювати перевірку військових частин та інших збройних формувань терористів для покращення ситуації з поведінкою. Про це у вівторок, 14-го березня, у себе на Фейсбуці повідомляє прес-центр Головного управління розвідки Міноборони України, передає replyua.net.
«Під час перевірки було встановлено, що підрозділи та сполучення регулярно здійснюють правопорушення проти цивільних громадян. Так, з метою не псувати якість статистики, командири окремих формувань намагаються вирішувати питання з самопроголошеними правоохоронними органами, оскільки часто трапляється, що під час правопорушення бойовики опиняються в руках «поліції», - йдеться у повідомленні. Також зазначається, що підґрунтям для порушення порядку частіше за все являється зловживання алкоголем, який заборонений у самопроголошених республіках для бойовиків, які знаходяться на службі.
Найбільшу кількість порушень, пов’язаних зі зловживанням алкоголю та наркотиків, було виявлено у 3-й окремій мотострілецькій бригаді та у 9-му окремому штурмовому полку 1 АК Збройних сил Росії. Вказується, що у вигляді покарання за порушення з окупантів знімають частину платні.
Теги: Донбасс, преступление, ДНР, ЛНР, боевики
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