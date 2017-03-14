Почему штурм блокадников будет продолжаться

14.03.2017 20:15

Захват редута участников торговой блокады с ОРДЛО у села Кривой Торец является лишь репетицией силового разгона

Об этом в интервью Politeka рассказал народный депутат фракции «Батькивщина» Игорь Луценко.

«Это лишь только тестовый вариант. Учитывая, что силовая операция прошла достаточно успешно, а реакция в обществе, в частности, в Киеве, вялая, это будет их стимулировать к продолжению. Такой сценарий развития событий крайне опасен», — считает нардпеп.

По его словам, политическое решение в этой ситуации может быть только одно — запрет торговли с оккупированными территориями.

«Решить этот вопрос политически было бы даже проще. Но есть один важный момент — это напрямую противоречит экономическим интересам власти. Они не могут избавиться от колоссальных доходов, которые получают от торговли с оккупантами», — отметил Луценко.