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Архив - Донецкая область

Почему штурм блокадников будет продолжаться

14.03.2017 20:15
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Почему штурм блокадников будет продолжаться

Захват редута участников торговой блокады с ОРДЛО у села Кривой Торец является лишь репетицией силового разгона

Об этом в интервью Politeka рассказал народный депутат фракции «Батькивщина» Игорь Луценко. 

«Это лишь только тестовый вариант. Учитывая, что силовая операция прошла достаточно успешно, а реакция в обществе, в частности, в Киеве, вялая, это будет их стимулировать к продолжению. Такой сценарий развития событий крайне опасен», — считает нардпеп.

По его словам, политическое решение в этой ситуации может быть только одно — запрет торговли с оккупированными территориями.

«Решить этот вопрос политически было бы даже проще. Но есть один важный момент — это напрямую противоречит экономическим интересам власти. Они не могут избавиться от колоссальных доходов, которые получают от торговли с оккупантами», — отметил Луценко.



Теги: Донбасс, блокада, штурм, ДНР, ЛНР
 
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