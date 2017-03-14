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Порошенко: Торговых отношений между Украиной и «конфискованными ЛДНР» предприятиями не может быть
РФ признала фейковые документы так называемых "ДНР" и "ЛНР", позже произошел захват украинских предприятий, которые работали в правовом поле Украины. После захвата этих предприятий мы не можем иметь никаких торговых отношений с этими "конфискованными" предприятиями. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Наша общая позиция заключается в том, чтобы вернуть под украинский суверенитет территории, которые сейчас находятся под оккупацией", - сказал Президент.
При этом он подчеркнул важность соблюдения Минских договоренностей - плана, который предусматривает прекращение огня, вывод российских войск и тяжелой техники и артиллерии, возвращение украинского контроля над неконтролируемым участком российско-украинской границы.
"Есть, к сожалению, другие сценарии, которые разрабатываются не в Украине и не в Европейском Союзе. Они заключаются в том, чтобы отрезать эти территории, закрыть границы вдоль линии столкновения, подарить эти территории агрессору", - отметил Глава государства.
Президент подчеркнул, что из-за провокационных действий России происходит обострение ситуации на Донбассе. Так, Глава государства напомнил, что РФ признала фейковые документы так называемых "ДНР" и "ЛНР", позже произошел захват украинских предприятий, которые работали в правовом поле Украины - платили налоги, выплачивали зарплату в гривнах.
"После захвата этих предприятий мы не можем иметь никаких торговых отношений с этими "конфискованными" предприятиями. Мы не будем позволять никакой их деятельности. И просим поддержки этих решений, в том числе путем усиления санкций ЕС против Российской Федерации, которая позволила это грубое нарушение международного права", - подчеркнул П.Порошенко.
Напомним, СБУ сообщила, кому передадут "национализированные" ОРДЛО предприятия.
Как сообщалось ранее, 1 марта министр юстиции Павел Петренко заявил, что Украина будет включать в иски в международные суды против РФ информацию о фактах национализации государственных предприятий так называемыми "ДНР" и "ЛНР".
Источник: from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, Порошенко
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