Ситуація в АТО загострилася, українські військові зазнали нових втрат

14.03.2017 09:50

Протягом минулої доби в районі проведена АТО погіршилася ситуація, у зв’язку з чим захисники територіальної цілісності України зазнали нових втрат: один військовослужбовець загинув, з пораненнями до медичних закладів було доставлено ще чотирьох.

Про це інформує replyua.net з посиланням на інформацію прес-штабу АТО у соціальній мережі. За даними штабу, зростання кількості обстрілів відбулося напередодні, 13 березня. Грубо порушуючи всі домовленості, проросійські найманці використовували важкі види озброєння. В загальному, протягом останніх двадцяти чотирьох годин було зафіксовано дев’яносто сім обстрілів. Для зниження вогневої активності терористів, військові України відкривали вогонь у відповідь.



Проросійські найманці відкривали вогонь на всіх напрямках. Так, під обстрілами опинилися опорні пункти в районі таких населених пунктів Павлополь, Широкіне, Гнутове, Водяне, Чермалик, що на Донецькому напрямку. А Мар’їнку бойовики обстріляли з використанням міномету.



Що стосується Донецького напрямку, т бойовики вели вогонь в районі Опитного, Авдіївки, Зайцево, Новгородського, Світлодарська, Верхньоторецького, Пісків, Кам'янки. Для відкриття вогню використовувалися міномети, кулемети, гранатомети.