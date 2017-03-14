- Порошенко назвал позором избиение полицейских нардепом Парасюком 12:29
- У Аброськина завели уголовное дело на Парасюка за нападение на полицейских10:50
- В Авдеевке снова повреждена линия электроснабжения, город без света10:30
- На Мариупольском направлении зафиксировано наибольшее количество обстрелов 10:10
- В Горловке из-за «облавы» «полиции ДНР» бастовали таксисты09:48
- "Жителям Донбасса нужно чувствовать, что они - часть украинского общества", - Сергей Жадан с коллегами открыли фестиваль в прифронтовом городе09:30
- Кива открыто угрожает нардепу Семенченко: Я обязательно эту "падлу" подстрелю09:10
- Мариупольский суд возобновил уголовное производство против Аброськина 08:37
- На блокпосту в Славянске произошел конфликт при участии нардепа Парасюка, - Аброськин08:20
- Донецькі бойовики захопили готелі Ахметова07:59
Ситуація в АТО загострилася, українські військові зазнали нових втрат
Протягом минулої доби в районі проведена АТО погіршилася ситуація, у зв’язку з чим захисники територіальної цілісності України зазнали нових втрат: один військовослужбовець загинув, з пораненнями до медичних закладів було доставлено ще чотирьох.
Про це інформує replyua.net з посиланням на інформацію прес-штабу АТО у соціальній мережі. За даними штабу, зростання кількості обстрілів відбулося напередодні, 13 березня. Грубо порушуючи всі домовленості, проросійські найманці використовували важкі види озброєння. В загальному, протягом останніх двадцяти чотирьох годин було зафіксовано дев’яносто сім обстрілів. Для зниження вогневої активності терористів, військові України відкривали вогонь у відповідь.
Проросійські найманці відкривали вогонь на всіх напрямках. Так, під обстрілами опинилися опорні пункти в районі таких населених пунктів Павлополь, Широкіне, Гнутове, Водяне, Чермалик, що на Донецькому напрямку. А Мар’їнку бойовики обстріляли з використанням міномету.
Що стосується Донецького напрямку, т бойовики вели вогонь в районі Опитного, Авдіївки, Зайцево, Новгородського, Світлодарська, Верхньоторецького, Пісків, Кам'янки. Для відкриття вогню використовувалися міномети, кулемети, гранатомети.
Теги: Донбасс, обострение, АТО, ВСУ
- Ситуация на донбасском фронте обостряется: с начала суток уже 9 обстрелов - штаб АТО
- Турчинов спрогнозував можливе загострення ситуації на Маріупольському напрямку
- Ситуация на КПВВ: в «Марьинке» очереди из 350 автомобилей, в остальных терпимо
- Донбасский фронт: кровавая и боевая концовка мая
- Крик души: "Каждый день - очередная трагедия... А мы дальше будем вести Минские переговоры и терять наших лучших людей"
- "Чуть больше недели оставалось до дембеля", - волонтер сообщила о гибели бойца ВСУ на Донбассе
- Порошенко назвал позором избиение полицейских нардепом Парасюком 12:29
- У Аброськина завели уголовное дело на Парасюка за нападение на полицейских10:50
- В Авдеевке снова повреждена линия электроснабжения, город без света10:30
- На Мариупольском направлении зафиксировано наибольшее количество обстрелов 10:10
- В Горловке из-за «облавы» «полиции ДНР» бастовали таксисты09:48
- "Жителям Донбасса нужно чувствовать, что они - часть украинского общества", - Сергей Жадан с коллегами открыли фестиваль в прифронтовом городе09:30
- Кива открыто угрожает нардепу Семенченко: Я обязательно эту "падлу" подстрелю09:10
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам08:53
- Мариупольский суд возобновил уголовное производство против Аброськина 08:37
- На блокпосту в Славянске произошел конфликт при участии нардепа Парасюка, - Аброськин08:20
- Порошенко назвал позором избиение полицейских нардепом Парасюком 12:29
- В Украине изменили правила техосмотра автомобилей12:10
- Донбасс минимально уступает Кривбассу11:47
- Украинцев на заработках в РФ стало вчетверо меньше11:30
- Меморандум с МВФ: на каких условиях Украина получит новый миллиард11:10
- У Аброськина завели уголовное дело на Парасюка за нападение на полицейских10:50
- В Авдеевке снова повреждена линия электроснабжения, город без света10:30
- Роскосмос объявил набор пилотов для нового космического корабля10:20
- На Мариупольском направлении зафиксировано наибольшее количество обстрелов 10:10
- В Горловке из-за «облавы» «полиции ДНР» бастовали таксисты09:48
- 10 причин пить больше воды19:36
- Как защитить себя от воров: немного о современных сигнализациях19:18
- Дети продлевают жизнь своим родителям на два года – исследование18:45
- 6 признаков, что ваш ребенок перегружен17:48
- 8 мифов о жизни бизнесменов09:25
- 8 эмоциональных сигналов, которые нельзя игнорировать08:40
- Ожог дома: как себе помочь?08:02
- Как курение влияет на вашу кожу и внешний вид?22:35
- Ученые выяснили, сколько денег нужно для счастья12:18
- Опасен не только для детей: назван самый загрязненный продукт08:50
- Кравчук пояснил, что произойдет, если Украина отгородится от Донбасса
- На Донбассе армия Украины крупно уступает России лишь в одном компоненте
- Как не купить опасное масло: эксперты рассказали, как надувают украинцев
- Тайная жизнь Лугандона
- Бывший главарь боевиков ДНР спрогнозировал будущее Захарченко и Плотницкого
- При оплате коммуналки украинцев будут проверять на терроризм
- В зоне АТО на Луганщине пропали двое бойцов "Айдара"
- Как получить помощь на погребение и пенсию пенсионера, умершего на неподконтрольной территории
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам
- Стрелков: В Донбассе нет «ополчения»