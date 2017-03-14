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У Джигурды забрали паспорт «ДНР»
Российский актер и шоумен Никита Джигурда больше не гражданин «ДНР», так как паспорт ему выдали ошибочно
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Интерфакс.
«Сегодня я подписал указ о лишении гражданства Никиты Джигурды», — заявил глава «ДНР» Александр Захарченко на пресс-конференции во вторник.
Он объяснил, что предоставление Джигурде гражданства «ДНР» было совершено по ошибке.
«Здесь произошла ошибка, мы ее устранили. Джигурда не гражданин «ДНР»», — сказал Захарченко.
Напомним, как писала Politeka ранее, 9 марта российский актер получил фейковый паспорт террористической организации «ДНР». Джигурда в порыве назвал себя поэтом, и сказал что испытывает чувство гордости за это.
При получении паспорта он не преминул оскорбить украинский народ, сказав, что «даже с врагами не поступают так, как ведут себя украинцы». Видимо, Джигурда забыл, что на Донбассе проживают тоже украинцы, а не отдельный донбасский народ.
Отметим, Джигурда известен в России своими драками, нецензурной речью и другими скандалами.
Теги: Донбасс, Никита Джигурда, паспорт, ДНР
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