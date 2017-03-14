У Джигурды забрали паспорт «ДНР»

14.03.2017 20:05

Российский актер и шоумен Никита Джигурда больше не гражданин «ДНР», так как паспорт ему выдали ошибочно

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Интерфакс.

«Сегодня я подписал указ о лишении гражданства Никиты Джигурды», — заявил глава «ДНР» Александр Захарченко на пресс-конференции во вторник.

Он объяснил, что предоставление Джигурде гражданства «ДНР» было совершено по ошибке.

«Здесь произошла ошибка, мы ее устранили. Джигурда не гражданин «ДНР»», — сказал Захарченко.

Напомним, как писала Politeka ранее, 9 марта российский актер получил фейковый паспорт террористической организации «ДНР». Джигурда в порыве назвал себя поэтом, и сказал что испытывает чувство гордости за это.

При получении паспорта он не преминул оскорбить украинский народ, сказав, что «даже с врагами не поступают так, как ведут себя украинцы». Видимо, Джигурда забыл, что на Донбассе проживают тоже украинцы, а не отдельный донбасский народ.

Отметим, Джигурда известен в России своими драками, нецензурной речью и другими скандалами.