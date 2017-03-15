94 километра трассы «Мариуполь-Запорожье» выведены из строя

15.03.2017 16:42

В связи с проведением антитеррористической операции в течение последних двух лет, на отдельных участках дорог как государственного так и местного значения увеличились нагрузки. Это привело к повреждению дорожного покрытия.

Как сообщает Службы автомобильных дорог в Запорожской области большому разрушению подверглась дорога государственного значения Мариуполь – Запорожье. Общая протяженность повреждённых участков составляет более 90 км.

Также разрушениям подверглись дороги государственного значения: Энергодар – Васильевка – Бердянск на протяжении 120 км, и Днепропетровск – Мелитополь, на протяжении 96 км.

В настоящее время поврежденные участки отремонтированы ямочным ремонтом, но текущий средний ремонт данных дорог необходимо провести в ближайшие годы.