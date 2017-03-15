"Я не могу на это смотреть, сердце кровью обливается. Подгоняют грузовик и выносят все, каждую ночь": житель Донецка о том, как боевики цинично "добивают" "Донбасс-Палас"

15.03.2017 22:19

Пожилой житель оккупированного Донецка рассказал, что в городе продолжается беспредел на предприятиях, которые сепаратисты под видом "национализации" нагло "отжали" у Рината Ахметова. Сейчас идет циничное разграбление "Донбасс-Палас", боевики в буквальном смысле добивают объект, вынося из здания все, что попадается под руки. В Facebook об этом сообщила дончанка Елена Маленкова, передает "Диалог. UA". Новости из "самой лучшей из "республик", ей рассказал местный житель, ему 65 лет.

Дончанин говорит, что оккупанты подогнав грузовик, выносят из здания все, вплоть до посуды. "Я не могу на это смотреть. Выносят шторы, барные стойки, зеркала, постели, полотенца. Грабят все! Донбасс-Арена светится огнями каждую ночь - идет разграбление! Это 1917-й год. У меня уже сердце болит", - с горечью признается житель осажденного сепаратистами города. По словам Маленковой, пенсионер живет в Донецке со старенькой мамой, и, по всей видимости, пожилому патриоту в виду таких обстоятельств, просто некуда выехать.

Напомним, что у Рината Ахметова признались, что полностью утратили контроль над теми предприятиями, что находятся в зоне АТО. Добавим, что террористы ранее обнародовали список, в котором полностью написали названия предприятий, что "отжаты", и какие "министерства" теперь за ними закреплены.