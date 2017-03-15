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Кива открыто угрожает нардепу Семенченко: Я обязательно эту "падлу" подстрелю
Советник главы МВД Илья Кива назвал нардепа Семена Семенченко (Константин Гришин) аферистом и заявил, что обязательно подстрелит "эту падлу", если такая возможность у него появится. Скандальное заявление Кива сделал в эфире телеканала "112".
Он сообщил, что знает Семенченко с 2014 года, перечислив его "подвиги" в Углегорске и Дебальцево. Он публично заявил, что Семенченко является аферистом и обвинил его в том, что нардеп от "Самопомощи" преследует цели личного обогащения и следуют туда, где "пахнет деньгами".
Кроме того Кива рассказал о планах "подстрелить" нардепа в случае, если у него появится такая возможность, так как любым другим способом справиться со сложившейся обстановкой просто невозможно:
Политик также отметил, что Семенченко сознательно раскачивает ситуацию в Украине, отрабатывая полученные деньги:
Источник dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, МВД, блокада, Семенченко
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