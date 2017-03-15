Клименко рассказал, кто больше всех пострадает от блокады Донбасса

15.03.2017 20:05

События вокруг блокады Донбасса, развернувшиеся в последние несколько месяцев, подтверждают неуправляемость Украины со стороны государственной власти. Об этом на своей странице в фейсбуке написал лидер партии «Успішна країна» и основатель общественной инициативы «Восстановление Донбасса» Александр Клименко, передает Вести.

«Судя по событиям последних дней и баталиям, развернувшихся вокруг блокады Донбасса и захватов органов власти в Западной Украине, вечерними вакханалиями на Майдане и мурованием отделений частных банков, Украиной уже не управляет никто. И в этой мутной воде каждый ловит свою рыбу», - считает политик.

Лидер «Успішної країни» указывает на противоречивые, противоположные по своей сути действия власти в отношении блокады Донбасса.

«Порошенко вначале говорит, что блокада Донбасса не нужна, страна потеряет 3,5 млрд. валютной выручки, рабочие места. Гройсман говорит то же самое. И спустя буквально несколько же дней сами по сути санкционируют блокаду. Которую уже кстати начали осуждать страны, которые еще раньше думали, что в принципе влияют на ситуацию в Украине», - пишет политик. В частности, МИД Германии уже сделали заявление по этому поводу и осудил решение СНБО Украины заблокировать Донбасс.

Клименко отмечает, что сегодня у украинского общества нет честных ответов на два простых вопроса: кому это выгодно и кто от этого пострадает на самом деле. Поэтому блокада Донбасса силами неких «активистов» — это плохо, поскольку «агенты Кремля пытаются подорвать украинскую экономику». А та же блокада, введенная решением СНБО— это хорошо, и только «агенты Кремля могут возражать против такого решения».

По мнению лидера «Успішної країни», сегодняшняя ситуация вокруг Донбасса выгодна украинским олигархам, которые сегодня диктуют условия и власти, и радикалам.

«Когда в обнищавшей стране делить больше нечего, начинают отнимать друг у друга. Сейчас мы наблюдаем безобразное и позорящее Украину на весь мир зрелище передела влияния в энергетике. То, что в этой грязной кулуарной борьбе от украинской экономики оторвали кусок на несколько миллиардов, никого не волнует. Ни олигархи, ни «блокадники», ни СНБО во главе с Порошенко в этой ситуации не защищают интересы страны.», - пишет политик.

Клименко подчеркивает, что от блокады Донбасса пострадают прежде всего обычные украинские граждане.

«Украинцы снова заплатят за борьбу олигархов из своих карманов. Следствием «блокады» станет, я уверен, очередное повышение тарифов на электроэнергию, потому что победителю в подковерном состязании нужно будет побыстрее компенсировать свои расходы на «отжим» активов. Пока не отобрали все обратно», - резюмировал политик.

Источник from-ua.com