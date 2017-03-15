Путин готов совершить ошибку, которая переломит хребет России

15.03.2017 13:50

Российский лидер Владимир Путин может признать оккупированные территории Донбасса частью России, что навсегда сделает РФ изгоем. Такое мнение в интервью ONLINE.UA высказал российский публицист и блогер Владимир Голышев.

"У Кремля достаточно ограниченный арсенал дипломатических инструментов. Кроме блефа и шантажа, в нём практически ничего нет. Но блеф — товар скоропортящийся. Если в него не верят, приходится признавать поражение или... повышать ставки.

Таким повышением ставок было вмешательство в сирийский конфликт. Потом была ставка на победу Дональда Трампа, которая сейчас выходит Кремлю боком. Весной и летом этого года принесёт свои горькие плоды уже вмешательство в европейские выборы", — подчеркнул Голышев.

"То же самое, очевидно, будет и с Донбассом. Паспорта — это прозрачный намёк на то, что Россия не исключает официального признания "молодых республик", хотя, на самом деле, таких планов нет, — добавил он и рассказал о том, что может быть дальше: — Очередной провал и еще одно повышение ставок. Так они могут доповышаться и до признания — для Украины это хорошая новость". "Для Украины ничего не изменится, но многое изменится для России.

Признание Донбасса может стать той самой соломинкой, которая переломит хребет верблюду. РФ окончательно превратится в изгоя — о выходе из международной изоляции придется забыть. Придется нести полную ответственность за жителей оккупированного региона, при том, что его продукция в России никому не нужна", — подчеркнул публицист.

"Одним словом, признание — это внушительный шаг к скорейшему демонтажу РФ в ее нынешнем виде. Как именно изменится устройство страны, предсказать довольно трудно. В одном можно не сомневаться — экспансионистский курс проводить будет некому. И Украина получит долгожданный мир. На месте украинцев я бы даже желал Кремлю сделать эту глупость", — резюмировал Владимир Голышев.