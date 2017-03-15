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Архив - Донецкая область

Жертвы войны на Донбассе: в ООН обновили страшную статистку

15.03.2017 15:50
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Жертвы войны на Донбассе: в ООН обновили страшную статистку

Мониторинговая миссия ООН по правам человека задокументировала 33 тысячи 146 пострадавших из-за конфликта на Донбассе. Об этом сообщила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер, передает Обозреватель со ссылкой на "РБК-Украина".

"Этот конфликт забрал много жизней и на многие повлиял. В общем, мы задокументировали 33 тысячи 146 жертв среди гражданского населения, ВСУ и вооруженных групп", – сказала она.

Как сообщает BBC, по информации ООН, с апреля 2014 года на Донбассе погибло 9940 человек, из которых 2 тысячи – гражданское население.

По словам Фрейзер, за 3 года конфликта на востоке Украины были ранены 23 455 человек. Данные включают в себя украинских военных, гражданское население и члены вооруженных групп. Количество раненых гражданских колеблется от 7 тыс. до 9 тыс. лиц.

Источник from-ua.com



Теги: Украина, Донбасс, война, ООН, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ
 
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