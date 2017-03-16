Безсмертний: Донбас чекають два шляхи

16.03.2017 13:25

Рішення про блокування частини території Донецької та Луганської областей було прийняте для продовження тих дій, які раніше ініціювали різні політичні сили і українська громадськість. Про це в коментарі ЗМІ висловив екс-представник України в політичній підгрупі Тристоронньої координаційної групи в Мінську Роман Безсмертний, інформує replyua.net.



Говорячи про подальшу долю регіону, Безсмертний зазначив, що неконтрольовані сьогодні райони Донбасу економічно тісно пов'язані з Україною, тут ситуація абсолютно відрізняється від ситуації в Криму, Абхазії і Осетії.



«Україна формально юридично не контролювала ці території. Яку б ви складову не взяли, ви б побачили, що ці території пуповиною з'єднані з Україною. У них є два шляхи. Перший - вони реінтегріруются на цивілізованих умовах, другий - перетворюються в наслідки депопуляції, деіндустріалізації, в дике поле. Їх не може чекати доля Абхазії або Осетії з тієї причини, що вони не можуть існувати без цього переліку базових речей, які пов'язані просто з існуванням людини без України. Це вода, електроенергія, транспорт, інфраструктура - куди ви не подивитеся, скрізь це пов'язано. І не варто порівнювати це з Кримом, тому що Крим існує на ідеї повернення додому, інформації, яку вбили в голову - «я буду терпіти, але повернуся додому» », - зазначив він.