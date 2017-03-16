Боевики получили от Путина 40 машин «подкрепления»

16.03.2017 11:18

40 автомобилей так называемого «гумконвоя» МЧС России пересекли границу

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение МЧС РФ.

По информации российских «спасателей», в пути следования колонна с гуманитарной помощью разделилась на две части.

«Одна из них прибыла на пункт пропуска «Донецк», вторая – на «Матвеев-Курган». Там грузы в присутствии российских и украинских представителей таможенных и пограничных служб в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов проходят необходимые таможенные процедуры», — говорится в сообщения.

После прохождения границы 40 автомобилей общей массой более 500 тонн продолжили движение в пункты разгрузки Донецкой и Луганской областей. В МЧС РФ заверяют, что в составе груза находятся продукты питания.



