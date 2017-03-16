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Архив - Донецкая область

Местные боевики массово покидают "войска" "днр", - ГУР МОУ

16.03.2017 14:30
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Местные боевики массово покидают "войска" "днр", - ГУР МОУ

По данным группы "ИС", в разведывательной роте «9-го отдельного мотострелкового полка морской пехоты 1 АК ДНР» (Новоазовский р-н) наблюдается массовое оставление подразделения боевиками (в основном из числа местного населения).

Основная часть «военнослужащих», не желающих далее проходить службу в «9-м омсп мп», переводятся в другие части, вплоть до подразделений обеспечения, другая часть пишет рапорты на увольнение.

Основными причинами ухода боевики называют непрофессиональные действия командования в боевых условиях и хронические невыплаты «боевых» доплат.

Ранее группа "ИС" сообщала, что Россия принимает активное участие в формировании "государственности "лнр"

 

Источник: sprotyv.info



Теги: Донбасс, ДНР, АТО, боевики
 
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