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В одной из бригад боевиков "днр" "испарилось" 40 тонн топлива для военной техники, - ИС

16.03.2017 18:30
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В одной из бригад боевиков "днр" "испарилось" 40 тонн топлива для военной техники, - ИС

Командование 2-го АК в панике -  в одной из бригад «выветрилось» порядка 40 тонн дизтоплива для военной техники.

Учитывая, что недавно оно обязало всех «командиров частей и подразделений» ввести режим жёсткой экономии горюче-смазочных материалов и урезало до минимума снабжение таковым подразделений в тылу (что абсолютно не логично, так как им приходится ездить намного больше тех, кто на передовой в условиях позиционной войны).

Одно из двух – или боевики накапливают топливо для чего-то в ближайшем будщем, или им существенно сократили лимиты.

ИС



Теги: Донбасс, техника, топливо, ДНР, боевики
 
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