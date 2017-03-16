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"Вытираны новороссии" обижаются, что Россия не оценила их "подвигов"
Боевики, которые принимали участие в войне на Донбассе со стороны России, теперь недовольны, что Россия не обращает на них никакого внимания, и права "ветеранов" никому неинтересны.
"Участники боевых действий в Донбассе пожаловались Общественной палате (ОП) РФ на безразличие российских властей к их судьбе. По словам ветеранов Новороссии, прокуратура РФ выдает ополченцев по запросу украинских коллег, российские суды депортируют их за нарушение миграционного законодательства, а власти непризнанных республик никак не отстаивают интересы своих граждан. В Общественной палате пообещали помочь, но добавили, что ожидания ополченцев от России «оказались завышенными». Ветеранам также напомнили, что «экономический кризис в России был спровоцирован украинской войной", - говорится в статье сайта Коммерсант.
Кроме того, на тех террористов, которые скрываются от правосудия Украины на территории РФ, россиянам также наплевать - они выдают военных преступников и высылают их из страны.
«Российские суды нарушают российское законодательство,— пожаловалась представитель Союза добровольцев Донбасса Мария Коледа.— Они не дают времени на обжалование решения о депортации, сразу высылают». Ее коллега Ольга Кулыгина недоумевала: «ДНР и ЛНР претендуют на звание государственных образований, но их представители пока не очень были замечены в рядах тех, кто должен осуществлять правовую поддержку своих граждан».
"Корреспондент «Комсомольской правды» Ульяна Скойбеда привела несколько примеров, когда только вмешательство СМИ помогло остановить депортацию защитников Новороссии из России. «Государственная пропаганда на государственном телевидении призывала людей: давайте воевать за братьев. Люди едут, получают ранения, едут в Россию — а их высылают обратно,— возмутилась она.— Я вижу причину этого в гибридном характере отношений России с ДНР, ЛНР и Украиной. Мы вроде не воюем, но поддерживаем, но “их там нет”, но позвали не мы, а телевидение». По ее мнению, властям страны необходимо определиться: либо принять статус ополченцев, либо «остановить конвейер по привлечению людей туда». «Я чувствую свою вину — мы же тоже в СМИ верили, что помогаем братьям»,— закончила она. Впрочем, член Общественной палаты Елена Сутормина тут же напомнила, что «официально Россия не воевала и не воюет на юго-востоке Украины", - прозревает российское "общество".
Источник: sprotyv.info
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, боевики
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