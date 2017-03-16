Главная / Новости / Донецкая область / За минувшие сутки в АТО четверо бойцов ВСУ получили ранения, - сводка
Последние новости раздела
- В одной из бригад боевиков "днр" "испарилось" 40 тонн топлива для военной техники, - ИС18:30
- Итальянского фоторепортера чуть не подстрелили на Донбассе17:55
- За минувшие сутки в АТО четверо бойцов ВСУ получили ранения, - сводка16:56
- Местные боевики массово покидают "войска" "днр", - ГУР МОУ14:30
- "Вытираны новороссии" обижаются, что Россия не оценила их "подвигов"14:15
- Безсмертний: Донбас чекають два шляхи13:25
- Боевики получили от Путина 40 машин «подкрепления»11:18
- В ДПС повідомили про припинення перевезення вантажів через лінію розмежування в ОРДЛО10:30
- Пришла весна. Пора собирать … осколки09:10
- Неопрятные билборды «украшают» весенние улицы08:25
За минувшие сутки в АТО четверо бойцов ВСУ получили ранения, - сводка
16.03.2017 16:56
За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 4 военнослужащих получили ранения и травмы.
На Луганском направлении боевые действия шли в Попаснянском и Новоайдарском районах. Горячими точками остаются Троицкое, окрестности Попасной и Крымское. И днем, и ночью на этих рубежах враг применял минометы, выпустив в течение суток более 140 мин. После захода солнца боевики провели эпизодические артиллерийские обстрелы, выпустив по 8 снарядов по Новозвановке и Крымскому. В Станично-Луганском районе вчера было спокойно.
Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 25 вражеских обстрелов, в том числе 15 - из тяжелого вооружения. Такую информацию сообщил сегодня на ежедневном брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
На Донецком направлении противник открывал огонь в сторону наших позиций по всей линии фронта. Районами наибольшей боевой активности бандформирований остается Авдеевка с окрестностями. Огонь из тяжелого вооружения, в частности танков и минометов, боевики открывали в городе и прилегающих территориях с перерывами от восхода солнца до 22 часов. Еще засветло со стороны Ясиноватой в сторону местных украинских позиций огонь открывал вражеский снайпер.
Вчера поздно вечером из пушек 152-го калибра боевики обстреляли наш тыловой район - село Клещевка, выпустив около 80 снарядов. Установлено, что артиллерийские системы противник разместил на северо-западных окраинах оккупированной Горловки. Оттуда же примерно в то же время бандформирования выпустили 5 артиллерийских снарядов по нашим позициям в Новобахмутовке.
На Светлодарской дуге, Горловском периметре и в районе Донецкого аэропорта противник широко применял легкое вооружение, и периодически - минометы, выпуская за раз по несколько мин в сторону наших защитников.
Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 34 вражеских обстрела, в том числе 16 - из тяжелого вооружения.
На Мариупольском направлении в Марьинском районе вчера за сутки было зафиксировано 5 случаев нарушения перемирия. Так, дважды бандформирования открывали огонь из стрелкового оружия в Марьинке, трижды режим тишины силы оккупанта нарушили в Красногоровке, выпустив по несколько мин в сторону наших военных.
Далее на юг было абсолютно спокойно в течение суток, за исключением кратковременного обстрела из вооружения на БМП в районе Старогнатовки и выпущенных боевиками двух мин западнее Докучаевска.
На восточных подступах к Мариуполю враг открывал огонь в течение целых суток - в основном из легкого вооружения. Не обошлось и без тяжелого вооружения. Трижды российско-оккупационные войска обстреляли из минометов наши позиции в Водяном, один артиллерийско-минометный обстрел произошел в Павлополе. От агрессивных действий противника страдает и местное население этих районов. Так, в Гнутово результате вражеского обстрела было повреждено 4 здания: выбиты стекла.
Ранее группа "ИС" сообщала, что командование «1-го АК ДНР» готовится к войне «малых групп».
Теги: Донбасс, ранение, АТО, ВСУ
Читайте также:
- Обезножен вчерашним осколком
- За сутки в зоне АТО один украинский военный погиб и один ранен
- За прошедшие сутки в зоне АТО один украинский военный погиб, один получил ранение
- «Более трех часов врачи составляли лицо раненого, словно пазлы...»
- Невеселые новости пришли из зоны АТО
- Озвучены потери за сутки боев на Донбассе
- В одной из бригад боевиков "днр" "испарилось" 40 тонн топлива для военной техники, - ИС18:30
- Итальянского фоторепортера чуть не подстрелили на Донбассе17:55
- За минувшие сутки в АТО четверо бойцов ВСУ получили ранения, - сводка16:56
- Местные боевики массово покидают "войска" "днр", - ГУР МОУ14:30
- "Вытираны новороссии" обижаются, что Россия не оценила их "подвигов"14:15
- Безсмертний: Донбас чекають два шляхи13:25
- Боевики получили от Путина 40 машин «подкрепления»11:18
- В ДПС повідомили про припинення перевезення вантажів через лінію розмежування в ОРДЛО10:30
- Пришла весна. Пора собирать … осколки09:10
- Неопрятные билборды «украшают» весенние улицы08:25
- В одной из бригад боевиков "днр" "испарилось" 40 тонн топлива для военной техники, - ИС18:30
- У Порошенка вказали на "брехливий" провал Кремля18:15
- Итальянского фоторепортера чуть не подстрелили на Донбассе17:55
- Аудитор для НАБУ: Брауна продвигают люди Фирташа17:48
- Судьба Украины почти решена нидерландскими избирателями17:28
- Парасюка хотят лишить неприкосновенности17:15
- Анджелина Джоли произнесла пламенную речь об интернационализме17:01
- За минувшие сутки в АТО четверо бойцов ВСУ получили ранения, - сводка16:56
- Путин положил глаз на топливно-энергетическую сферу Ирака16:48
- В Украине появится реестр всех военнообязанных16:30
- 1 мая Сергей Каплин, Социал-демократическая партия и профсоюзы зовут на Марш трудящихся16:10
- Чи можна їсти те, що впало, якщо його зразу підняли: коментар мікробіолога15:38
- Приговор отменяется. Рассказ о победе над инсультом 09:23
- Пришла весна. Пора собирать … осколки09:10
- Избыток белка в рационе людей старше 50-ти – не менее опасен, чем курение07:40
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только21:16
- 10 причин пить больше воды19:36
- Как защитить себя от воров: немного о современных сигнализациях19:18
- Дети продлевают жизнь своим родителям на два года – исследование18:45
- 6 признаков, что ваш ребенок перегружен17:48
- Кравчук пояснил, что произойдет, если Украина отгородится от Донбасса
- Тайная жизнь Лугандона
- "Я не могу на это смотреть, сердце кровью обливается. Подгоняют грузовик и выносят все, каждую ночь": житель Донецка о том, как боевики цинично "добивают" "Донбасс-Палас"
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам
- Путин готов совершить ошибку, которая переломит хребет России
- При оплате коммуналки украинцев будут проверять на терроризм
- Главный синоптик Украины дал прогноз погоды на март
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только
- Без шоу и Захарченко: в Донецке похоронили одного из основателей «ДНР» Маковича
- Клименко рассказал, кто больше всех пострадает от блокады Донбасса