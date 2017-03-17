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Боевики проводят военные учения и обстреливают ВСУ
По данным украинской разведки, боевики, в рамках проведения военных учений, обстреливают украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями видов вооружения доставленных из Российской Федерации (РФ), сообщили в пресс-центре штаба АТО.
"В рамках командно-штабных учений противник проводит боевые стрельбы по подконтрольной территории Украины. С проведением этих учений, командование АТО связывает увеличение количества обстрелов наших опорных пунктов, при которых оккупанты используют тяжелое вооружение, что запрещено минскими договоренностями. Впрочем, с их окончанием ослабления ситуации в штабе АТО не прогнозируют", говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу вечером.
Также, по данным украинской разведки, РФ продолжает всесторонне обеспечивать подразделения боевиков – 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) Армейских корпусов Центра территориальных войск Южного Военного округа. За последние дни украинские военные фиксируют факты прибытия на оккупированные территории Донбасса российских транспортных средств с боеприпасами, горюче-смазочными материалами и личным составом.
Кроме того, 16 марта на временно неподконтрольную территорию Украины снова зашел "гуманитарный" конвой из РФ. "Как показывает практика с прибытием российской "помощи" ситуация постоянно усложняется, количество обстрелов с использованием тяжелого вооружения увеличивается", добавили в штабе АТО
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, война, учения, боевики, ВСУ, обстрелы
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