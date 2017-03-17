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"Денег нет и не предвидится, но верим в чудо" - на "отжатом" Енакиевском металлургическом решали будущее завода
В сети появилась информация о том, как в дальнейшем будет работать Енакиевский металлургический завод, "национализированный" боевиками "ДНР".
Об этом рассказал в соцсети известный блогер Александр Чернов.
"Оккупированное Енакиево.
Сегодня на ЕМЗ состоялись собрания о "будущем завода".
Если вехово, то:
- по оптимистичному прогнозу, завод полноценно возобновит работу (по "закону" ДэНэРэ, разумеется - и никак иначе) - в мае-июне.
- все "штатники" уволены 16.3 по закону Украины. Трудкнижки им, по желанию, будут выданы до 3.4 на руки. Желающие переустроиться на "другие предприятия Метинвест-СМЦ - Метинвест Мариуполь Метинвест Авдеевка ... должны до 3.4 явиться в дирекцию данных предприятий. При этом - выбор вакансий - весьма ограничен", - отметил блогер.
Список таких предприятий обнародовал паблик "Типичное Енакиево":
- Северный ГОК, Центральный ГОК, Ингулецкий ГОК, Южный ГОК: Агломератчик, Дробильщик, Контролер продукции, Машинист экскаватора, Машинист насосных установок
- Запорожкокс, Днепродзержинский КХП:
Рамповщик, Дверевой, Сортировщик кокса, Огнеупорщик, Аппаратчик, Машинист коксовых машин
- Азовсталь, ММКИ, Запорожсталь: Горновой
доменной печи, Ковшевой, Машинист вагон-весов, Газовщик, Машинист разливочной машины, Нагревальщик металла, Вальцовщик стана, Оператор поста управления, Резчик металла, Сортировщик-сдатчик металла, Правильщик проката и труб, Машинист крана металлургического производства
- Мариупольский РМЗ, Криворожский РМЗ, Запорожский ЛМЗ, Промсервис: Слесарь, Электрослесарь, Электрогазосварщик, Газорезчик, Электромонтер, Электромеханик, Слесарь КИПиА, Токарь, Фрезеровщик, Строгальщик, Водитель автотранспортных средств, Машинист бульдозера, Машинист автовышки, Машинист насосных установок, Машинист котлов и т.д.
"О "компенсации жилья" - простым работникам речь и не идет.
Хотя, еще вчера к полудню из заводоуправления пришла инфа, что до 200 управленцев разного уровня и квалификации - уже и без личного присутствия решили вопрос "по переводу" и "с компенсацией жилья". Хотя, те, кто получал 30000грн. - уже плачутся, что будут получать максимум 20000грн. Но на "национализированном ЕМЗ" им бы не светило и 10000.
- настораживает пункт-обещание выплатить всем "штатникам" зп за 16 дней марта - в данном случае, 80% из них получат из расчета 23 (за период "простоя") - но и это - немалые деньги, которые Украина (тупо) вбухнет в ОРДиЛО!
Если совсем кратко, то ситуация на "национализированных" предприятиях в ОРДиЛО точно обрисована сотрудницей администрации АМК оккупированного Алчевска: счета арестованы, денег нет и в реале не предвидится. Но - верим в чудо..." - написал Чернов.
Фото: uas.su
Теги: Донбасс, Енакиево, деньги, работа, завод, собрание
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