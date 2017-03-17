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Как удалить личные данные из реестра разрешений и оформить новый пропуск в зону АТО
Еще в прошлом году государственные руководители объявляли возможность автоматически удалять личные данные и просроченные пропуски в зону АТО из реестра разрешений. Но постоянной такой возможности пока нет. Юрист Всеукраинского благотворительного фонда «Горение» Яна Пиявская объяснила, как на практике удалить информацию из реестра и продлить пропуск.
Как известно, невозможно оформить новое разрешение, если личные данные уже есть в базе электронного реестра. Существует два пути решения этого вопроса:
Первый. Обратиться к одной из координационных групп, чтобы их работники удалили ваши личные данные. Телефоны этих групп указаны на сайте реестра разрешений. Но, к сожалению, не каждая координационная группа предоставляет услугу удаления данных по телефону.
Второй. Отправить заявление на удаление данных по почте в один из пунктов приема документов. Адреса также имеются на сайте реестра разрешений.
К заявлению следует приложить копии документов, на основании которых оформлялось предыдущее разрешение. Обычно это паспорт гражданина Украины и ИНН. Переселенцы должны приложить справку ВПЛ. Обычно, оно обрабатывается 5-7 дней. После удаления данных из базы реестра разрешений, можно зарегистрировать новый пропуск.
Фото: https://twitter.com/
Теги: Донбасс, реестр, зона, пропуск
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