На линии разграничения в Донбассе необходимо открыть больше КПВВ и перевести их на круглосуточный режим работы - ОБСЕ

17.03.2017 16:25

Заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг призвал открыть на линии разграничения дополнительные контрольно-пропускные пункты въезда и выезда. Об этом он заявил в ходе брифинга, посвященного деятельности миссии в Украине, сообщает 112.ua.

"Необходимо открыть больше пунктов въезда-выезда, в частности в Луганской области, где есть только один дорожный коридор, и тот открыт только для пешеходов", - заявил Александр Хуг.

Он также отметил, что все контрольные пункты въезда и выезда должны увеличить свое время работы, но желательно их перевести в круглосуточный режим работы. По словам заместителя главы миссии Организации в Украине, жители Донбасса заслуживают безопасного и беспрепятственного доступа через линию столкновения.

"Учитывая присутствие вооруженных людей и военной техники, слишком узкие дорожные коридоры с тысячами гражданских лиц, находящихся под открытым небом, они неминуемо становятся заложниками этого конфликта", - подчеркнул Александр Хуг.

Ранее спикер Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что с начала года боевики 15 раз обстреляли контрольные пункты въезда и выезда на линии разграничения и позиции сил АТО на Донбассе, находящиеся возле транспортных коридоров. По словам представителя погранслужбы, чаще всего обстрелам подвергается КПВВ "Марьинка".