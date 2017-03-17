- Боевики несут крупные потери под Широкино. ВИДЕО22:29
- «Азовсталь» принял сотрудников с «национализированного» в «ДНР» Енакиевского метзавода22:04
- Активисты блокады похитили уголь на 1,4 млн грн, – Укрзализныця21:40
- В Донбассе от варварств пророссийских оккупантов пострадали два бойца АТО: обнародованы самые горячие точки боестолкновений с террористами21:15
- Журналист о смертном приговоре для главаря "ДНР" после его переезда в "отжатый" особняк Ахметова20:15
- Станислав Васин: На блокпостах — безумие и жесть19:01
- Россия создала комитет по интеграции «ДНР» и «ЛНР»18:00
- На допросе в СБУ Савченко призналась, что стреляла вместе с боевиками "ДНР" 16:21
- В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО15:00
- Ситуация в пунктах пропуска 19 марта14:21
На линии разграничения в Донбассе необходимо открыть больше КПВВ и перевести их на круглосуточный режим работы - ОБСЕ
Заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг призвал открыть на линии разграничения дополнительные контрольно-пропускные пункты въезда и выезда. Об этом он заявил в ходе брифинга, посвященного деятельности миссии в Украине, сообщает 112.ua.
"Необходимо открыть больше пунктов въезда-выезда, в частности в Луганской области, где есть только один дорожный коридор, и тот открыт только для пешеходов", - заявил Александр Хуг.
Он также отметил, что все контрольные пункты въезда и выезда должны увеличить свое время работы, но желательно их перевести в круглосуточный режим работы. По словам заместителя главы миссии Организации в Украине, жители Донбасса заслуживают безопасного и беспрепятственного доступа через линию столкновения.
"Учитывая присутствие вооруженных людей и военной техники, слишком узкие дорожные коридоры с тысячами гражданских лиц, находящихся под открытым небом, они неминуемо становятся заложниками этого конфликта", - подчеркнул Александр Хуг.
Ранее спикер Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что с начала года боевики 15 раз обстреляли контрольные пункты въезда и выезда на линии разграничения и позиции сил АТО на Донбассе, находящиеся возле транспортных коридоров. По словам представителя погранслужбы, чаще всего обстрелам подвергается КПВВ "Марьинка".
Фото: donbass.ua
Теги: Донбасс, война, открытие, Александр Cеров, линия разграничения, КПВВ
- Кремль готовит провокации в зоне АТО вдоль всей линии разграничения - разведка
- Сьогодні на Донбасі визначать нову лінію розмежування
- Ад очередей и жесткие проверки: репортаж с КПВВ "Зайцево" и "Марьинка"
- Тука сообщил, какие товары смогут провозить физлица в зону АТО
- Волонтер после поездки в Опытное: "Людей одолевает безнадега и алкоголизм... Но даже в таких темных местах всегда есть луч света"
- Более 10 тысяч детей Донетчины живут практически под огнем
- Боевики несут крупные потери под Широкино. ВИДЕО22:29
- «Азовсталь» принял сотрудников с «национализированного» в «ДНР» Енакиевского метзавода22:04
- Активисты блокады похитили уголь на 1,4 млн грн, – Укрзализныця21:40
- В Донбассе от варварств пророссийских оккупантов пострадали два бойца АТО: обнародованы самые горячие точки боестолкновений с террористами21:15
- Журналист о смертном приговоре для главаря "ДНР" после его переезда в "отжатый" особняк Ахметова20:15
- Станислав Васин: На блокпостах — безумие и жесть19:01
- Россия создала комитет по интеграции «ДНР» и «ЛНР»18:00
- На допросе в СБУ Савченко призналась, что стреляла вместе с боевиками "ДНР" 16:21
- В зоне АТО машина сбила военного на блокпосту15:20
- В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО15:00
- Российские банки «сворачиваются»: чего ждать украинским вкладчикам07:15
- У Яроша назвали беспроигрышный способ, как поступить с Юлией Самойловой07:05
- Боевики несут крупные потери под Широкино. ВИДЕО22:29
- «Азовсталь» принял сотрудников с «национализированного» в «ДНР» Енакиевского метзавода22:04
- Активисты блокады похитили уголь на 1,4 млн грн, – Укрзализныця21:40
- В Донбассе от варварств пророссийских оккупантов пострадали два бойца АТО: обнародованы самые горячие точки боестолкновений с террористами21:15
- Скандальный визит украинских политиков в Крым20:40
- Скандал в украинской школе: завуч обрезала волосы девочке-сироте на уроке. ВИДЕО20:32
- Журналист о смертном приговоре для главаря "ДНР" после его переезда в "отжатый" особняк Ахметова20:15
- Стало известно, во сколько обошлось украинцам содержание автопарка Кабмина19:47
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете11:20
- Нас разворовывают до дна. Их «семейные» миллионы – это убитые, раненые, это украденное будущее наших детей, — Муджабаев 11:01
- Перепись населения «ЛНР» от «Ощадбанка»08:18
- КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ СКЛЕЙКУ СОСУДОВ И ВЯЗКОСТЬ КРОВИ 08:08
- Как приучить себя к раннему подъему?22:18
- Способы улучшить плохую память21:48
- Пикник без проблем: простой метод уберечь себя от клещей на все лето20:48
- 1 мая Сергей Каплин, Социал-демократическая партия и профсоюзы зовут на Марш трудящихся16:10
- Чи можна їсти те, що впало, якщо його зразу підняли: коментар мікробіолога15:38
- Приговор отменяется. Рассказ о победе над инсультом 09:23
- Жители "ДНР" разочаровались в "русском мире" и хотят вернуться в Украину
- С 1 мая в Украине увеличат пенсии
- Украинцев ожидает повышение тарифов на электроэнергию
- Плотницкий заявил, что вопрос вхождения "ДНР/ЛНР" в состав РФ уже решен
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете
- «Воевал за «ДНР»: появились доказательства госизмены командира донецкого спецназа Голубана
- В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО
- Очереди на блокпостах Донбасса: "ночующие" и "торговля местами" - информация от очевидцев
- Испытание блокпостами: после 10 часов в очереди на КПВВ люди возвращаются домой
- СМИ узнали, как "ДНР" и "ЛНР" готовятся к присоединению к России