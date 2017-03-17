"Национализация" предприятий на оккупированном Донбассе повлияет на экономику всей Украины

17.03.2017 18:55

Так называемая "национализация" предприятий на оккупированных территориях Донбасса может привести к некоторому росту социального напряжения по обе стороны линии разграничения, считают украинские социологи, пишет "Сегодня".

"Это приведет к остановке предприятий в Украине, а такие случаи есть, в частности в Мариуполе и других городах, поскольку они связаны производственным циклом с этими предприятиями на оккупированных территориях, говорит Ирина Бекешкина, социолог, директор фонда "Демократические инициативы" им. Илько Кучерива, – А это в результате приведет к росту социальной напряженности по обе стороны линии разграничения".

"Более того, если это действительно приведет к уменьшению поступлений в бюджет Украины, то очевидно, будет иметь негативное экономическое влияние и на все население страны", – прогнозирует эксперт-социолог.

Напомним, пакануне в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий оценили бюджетные потери от блокады примерно в 5% доходов бюджета, что составляет приблизительно 35 млрд гривен.

"Мы потеряем где-то 1,5% роста экономики в этом году. Потери по валютному баланса уже составляют 1,5 млрд долларов, А если учесть тот факт, что придется импортировать уголь, то это как минимум вдвое увеличит "минус" в торговом балансе", – заявил заместитель министра Юрий Грымчак.

Назвать точную сумму средств, необходимых для закупки импортного угля пока трудно. Но, по мнению министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, "цена каждой тонны угля увеличится на 1100 гривен, дополнительно нам нужно будет хотя бы 4,2 млрд гривен".

Инвесторы также негативно отреагировали на блокаду и "национализацию". По словам генерального директора ИК Dragon Capital Томаш Фиала, за последний месяц цены украинских еврооблигаций упали на 4 – 5 пунктов.

"Доходность по длинным облигациям на уровне 8,5%, сейчас торгуются с доходностью 9 – 9,2% годовых. Потому что остановка заводов на подконтрольной территории – это валютная выручка. Она нам нужна, так как в Украине дефицит текущего счета, который только ухудшится, если будем импортировать уголь и платить за него придется в долларах", -говорит аналитик.

В результате всех указанных событий директор фонда Бекешкина прогнозирует не только социальное напряжение, но "снижение доверия, ухудшение отношения населения ко всем ветвям власти – и президенту, и Верховной Раде, и очевидно Кабинету министров".

Напомним, в начале марта боевики т.н. "ДНР"/"ЛНР" ввели внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, находящихся на оккупированных территориях Донбасса.

Ранее, 28 февраля, боевики захватили распределительный центр Гуманитарного штаба Рината Ахметова, который располагается на "Донбасс Арене" на неподконтрольной Киеву территории.

С 1 марта ПАО "Укртелеком" вынуждено было прекратить оказание услуг абонентам на неподконтрольной части Донецкой области из-за вмешательства неустановленных лиц в работу сети и захвата офиса компании.

13 марта боевики т. н. "ДНР" захватили отели "Донбасс Палас" и "Парк Инн" в Донецке. Здания отелей и все оборудование также были захвачены вооруженными группировками.