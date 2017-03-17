- Боевики несут крупные потери под Широкино. ВИДЕО22:29
- «Азовсталь» принял сотрудников с «национализированного» в «ДНР» Енакиевского метзавода22:04
- Активисты блокады похитили уголь на 1,4 млн грн, – Укрзализныця21:40
- В Донбассе от варварств пророссийских оккупантов пострадали два бойца АТО: обнародованы самые горячие точки боестолкновений с террористами21:15
- Журналист о смертном приговоре для главаря "ДНР" после его переезда в "отжатый" особняк Ахметова20:15
- Станислав Васин: На блокпостах — безумие и жесть19:01
- Россия создала комитет по интеграции «ДНР» и «ЛНР»18:00
- На допросе в СБУ Савченко призналась, что стреляла вместе с боевиками "ДНР" 16:21
- В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО15:00
- Ситуация в пунктах пропуска 19 марта14:21
Очереди на блокпостах Донбасса: "ночующие" и "торговля местами" - информация от очевидцев
Как сообщает "Донбасс SOS", все КПВВ работают в штатном режиме, КПВВ "Золотое" по-прежнему закрыто.
По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорск" – 50/170; "Марьинка" – 300/200; "Новотроицкое" – 30/40; "Гнутово" – 100/20.
Пользователи соцсетей комментируют ситуацию:
#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
"7.00: приехали в Бахмут в 4 утра, были 40 и плюс 140 были якобы записаны ночующими. Но самое интересное, что один из записанных ночующих, ехал перед нами из Харькова. Сейчас мы ужe220. Задал вопрос "народному контролю", как же так... Но он даёт заднюю. Сказал: "Нечего было на референдум ходить". Вот такая обстановка".
"9.00: машин наверное 100 в Горловке на выезд. Медленно, но движется очередь".
"9.30 eлe-eлe движeтся очeрeдь . Всeго гдe-то 160 машин в сторону Горловки".
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
"6.00: на Донецк между посадками. Метров 400-500 до броневика. Торгаши работают вовсю".
"8.00: Утро доброе. В сторону Украины очередь от первой целой опоры".
"8.15: на Курахово на 0-вом в 4 ряда до туалета. А дальше не вижу. На 6 утра была до буса".
"10.30: из Донецка на 0 в пешой стояли 2 часа".
"10.45: на Донецк 156 машин".
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #ЕленовкаН
"10.00: в 8 утра машин было от церкви, пеших человек 300, на таможне пеших пропускают быстро, я выехала из Донецка в 7, уже еду на автобусе в Мариуполь".
"11.10: очередь заканчивается на повороте. Движение – 5 машин в 15 минут. Льгота – 5 машин – держится стабильно".
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
"9.00: в Мариуполь на "ДНР"-посту 150 машин, на украинском – 70".
(Орфография и стилистика авторов сообщений сохранены).
Фото: https://www.facebook.com
Теги: Донбасс, блокпост, пропускная система, очереди
- Блокпосты Донбасса: на КПВВ "Майорск" и "Марьинка" автомобилей немного, на «Новотроицком» и «Гнутово» очередей нет
- Контроль на блокпостах в зоне АТО не будет отменён
- На КПВВ "Майорск" и "Марьинка" снова скопились автомобильные очереди
- Утром 23 февраля в пунктах пропуска в Донецкой области собралось более 700 автомобилей
- Блокпосты сегодня: КПВВ "Золотое" закрыт, на КПВВ "Марьинка" почти нет движения
- Информация о ситуации на блокпостах Донбасса от очевидцев: очереди на всех КПВВ, на "Марьинке" в сторону Курахово очень много машин
- Боевики несут крупные потери под Широкино. ВИДЕО22:29
- «Азовсталь» принял сотрудников с «национализированного» в «ДНР» Енакиевского метзавода22:04
- Активисты блокады похитили уголь на 1,4 млн грн, – Укрзализныця21:40
- В Донбассе от варварств пророссийских оккупантов пострадали два бойца АТО: обнародованы самые горячие точки боестолкновений с террористами21:15
- Журналист о смертном приговоре для главаря "ДНР" после его переезда в "отжатый" особняк Ахметова20:15
- Станислав Васин: На блокпостах — безумие и жесть19:01
- Россия создала комитет по интеграции «ДНР» и «ЛНР»18:00
- На допросе в СБУ Савченко призналась, что стреляла вместе с боевиками "ДНР" 16:21
- В зоне АТО машина сбила военного на блокпосту15:20
- В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО15:00
- Российские банки «сворачиваются»: чего ждать украинским вкладчикам07:15
- У Яроша назвали беспроигрышный способ, как поступить с Юлией Самойловой07:05
- Боевики несут крупные потери под Широкино. ВИДЕО22:29
- «Азовсталь» принял сотрудников с «национализированного» в «ДНР» Енакиевского метзавода22:04
- Активисты блокады похитили уголь на 1,4 млн грн, – Укрзализныця21:40
- В Донбассе от варварств пророссийских оккупантов пострадали два бойца АТО: обнародованы самые горячие точки боестолкновений с террористами21:15
- Скандальный визит украинских политиков в Крым20:40
- Скандал в украинской школе: завуч обрезала волосы девочке-сироте на уроке. ВИДЕО20:32
- Журналист о смертном приговоре для главаря "ДНР" после его переезда в "отжатый" особняк Ахметова20:15
- Стало известно, во сколько обошлось украинцам содержание автопарка Кабмина19:47
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете11:20
- Нас разворовывают до дна. Их «семейные» миллионы – это убитые, раненые, это украденное будущее наших детей, — Муджабаев 11:01
- Перепись населения «ЛНР» от «Ощадбанка»08:18
- КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ СКЛЕЙКУ СОСУДОВ И ВЯЗКОСТЬ КРОВИ 08:08
- Как приучить себя к раннему подъему?22:18
- Способы улучшить плохую память21:48
- Пикник без проблем: простой метод уберечь себя от клещей на все лето20:48
- 1 мая Сергей Каплин, Социал-демократическая партия и профсоюзы зовут на Марш трудящихся16:10
- Чи можна їсти те, що впало, якщо його зразу підняли: коментар мікробіолога15:38
- Приговор отменяется. Рассказ о победе над инсультом 09:23
- Жители "ДНР" разочаровались в "русском мире" и хотят вернуться в Украину
- С 1 мая в Украине увеличат пенсии
- Украинцев ожидает повышение тарифов на электроэнергию
- Плотницкий заявил, что вопрос вхождения "ДНР/ЛНР" в состав РФ уже решен
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете
- «Воевал за «ДНР»: появились доказательства госизмены командира донецкого спецназа Голубана
- В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО
- Очереди на блокпостах Донбасса: "ночующие" и "торговля местами" - информация от очевидцев
- Испытание блокпостами: после 10 часов в очереди на КПВВ люди возвращаются домой
- СМИ узнали, как "ДНР" и "ЛНР" готовятся к присоединению к России