Около 2,9 миллиона человек на Донбассе грозит дефицит водоснабжения

17.03.2017 17:09

Об этом заявляет Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН по результатам гуманитарного обзора, пишет РБК-Украина.

"Обстрелы по-прежнему негативно влияют на предоставление основных услуг вдоль всей "линии разграничения". Это препятствует поставкам воды, а также нарушает работу школ, медицинских учреждений и приводит к повреждениям линий электропередачи. По оценкам кластера воды, санитарии и гигиены, около 2,9 млн человек грозит дефицит водоснабжения", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее в ООН заявили, что за последние четыре месяца на востоке Украины погибли 27 мирных жителей.