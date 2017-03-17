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Около 2,9 миллиона человек на Донбассе грозит дефицит водоснабжения
17.03.2017 17:09
Об этом заявляет Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН по результатам гуманитарного обзора, пишет РБК-Украина.
"Обстрелы по-прежнему негативно влияют на предоставление основных услуг вдоль всей "линии разграничения". Это препятствует поставкам воды, а также нарушает работу школ, медицинских учреждений и приводит к повреждениям линий электропередачи. По оценкам кластера воды, санитарии и гигиены, около 2,9 млн человек грозит дефицит водоснабжения", - подчеркивается в сообщении.
Напомним, ранее в ООН заявили, что за последние четыре месяца на востоке Украины погибли 27 мирных жителей.
Фото: www.62.ua/
Теги: Донбасс, война, катастрофа, водоснабжение, обстрелы, линия разграничения
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