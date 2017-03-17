"Письмо Януковича" о введении войск в Украину - МИД России подтвердил получение, Песков отрицает

17.03.2017 14:39

Россия в 2014 году получила от бывшего президента Украины Виктора Януковича подписанное заявление с просьбой ввести войска для урегулирования ситуации в стране. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет "Медуза".

Она подчеркнула, что заявление было оформлено не в виде письма, но заметила, что сам Янукович «никогда не отрицал, что его подписывал».

Захарова также подтвердила, что 3 марта 2014 года постпред России в ООН Виталий Чуркин был уполномочен продемонстрировать заявление Януковича на заседании Совета Безопасности.

«Чуркин был уполномочен его процитировать в Совете безопасности ООН, о чем открыто заявил. Также заявление было распространено в качестве документа СБ – обычная практика доведения до членов Совета актуальных материалов. Технология отправки указаний российским представителям за рубежом – это вопрос внутреннего согласования», - объяснила Мария Захарова.

Отметим, 16 марта 2017 года представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский президент Владимир Путин не получал от Януковича писем с просьбой о вводе войск. При этом в 2014 году сам Путин говорил, что украинский президент обращался к нему с такой просьбой.

Вопрос о документе с просьбой ввести войска обсуждается в связи с тем, что на Украине он лег в основу дела о госизмене против Януковича, которое в марте передали в киевский суд. Сам Янукович заявляет, что письма не было и войска он вводить не просил.