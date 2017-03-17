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"Письмо Януковича" о введении войск в Украину - МИД России подтвердил получение, Песков отрицает
Россия в 2014 году получила от бывшего президента Украины Виктора Януковича подписанное заявление с просьбой ввести войска для урегулирования ситуации в стране. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет "Медуза".
Она подчеркнула, что заявление было оформлено не в виде письма, но заметила, что сам Янукович «никогда не отрицал, что его подписывал».
Захарова также подтвердила, что 3 марта 2014 года постпред России в ООН Виталий Чуркин был уполномочен продемонстрировать заявление Януковича на заседании Совета Безопасности.
«Чуркин был уполномочен его процитировать в Совете безопасности ООН, о чем открыто заявил. Также заявление было распространено в качестве документа СБ – обычная практика доведения до членов Совета актуальных материалов. Технология отправки указаний российским представителям за рубежом – это вопрос внутреннего согласования», - объяснила Мария Захарова.
Фото: https://govoritmoskva.ru/
Теги: Украина, Россия, Донбасс, войска, письмо, МИД, подтяжка лица, Янукович
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