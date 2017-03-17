Произвол ГФС - через КПВВ на Донбассе не пропускают даже товары, предназначенные для личных нужд

17.03.2017 17:26

По данным ОО "Донбасс SOS", в контрольных пунктах на линии разграничения "продолжается эпопея с произволом сотрудников фискальной службы". Общественники уверяют, что фискалы не пропускают тентованные, грузопассажирские автомобили с личными вещами. Даже если у людей всего одна сумка в машине такого типа — проезд запрещают.

Об этом сообщает "Донбасс SOS" на своей страничке в Facebook.

На сегодня нами зафиксированы такие случаи на КПВВ "Новотроицкое", "Майорск" и "Марьинка", причем подавляющее большинство — именно на КПВВ "Новотроицкое".

Напоминаем , что это грубое нарушение п.13.2 Временного порядка (https://ssu.gov.ua/ua/pages/32):

13.2 Действие Временного порядка НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТОВАРЫ, перемещаемые с временно неконтролируемых территорий гражданами в ручной клади и / или сопровождаемом багаже ​​через контрольные пункты пропуска ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ ЛИЧНЫХ НУЖД, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а именно: …

5) личные вещи, с признаками пользования, предназначенные для обустройства жилья внутренне перемещенными лицами, а именно: мебель, посуда, кухонные принадлежности, постельное белье и постельное белье, книги, тетради, канцелярские принадлежности, ковры, картины, светильники, инструменты, детские игрушки.

Наши попытки получить хоть какие-то комментарии по поводу происходящего напоминали хождение по кругу.

Пресс-служба ГФС комментарии давать отказалась — дали номер Сервис-пульс (044 284 00 07) и предложили оставить там жалобу.

Мы позвонили на Сервис-пульс, там сначала сказали, что такая проблема есть, но что делать, они не знают. В дальнейшем разговоре нашу жалобу принимать отказались, аргументируя это тем, что сотрудники фискальной службы на КПВВ подчиняются СБУ, поэтому всех с подобными вопросами они перенаправляют на горячую линию СБУ ( 0 800 501 482)

На горячей линии СБУ нас в буквальном смысле послали жаловаться на Сервис-пульс и бросили трубку. Мы позвонили еще раз. В результате на Горячей линии СБУ нам сообщили, что они не принимают официальных жалоб, а только "повідомлення, які потім передаються в відповідні органи. Відповіді по таким повідомленням вони не надають. Якщо хочете залишити офіційну скаргу, зателефонуйте на довідкову 044 256 93 33 і там дізнайтесь, куди ви можете скаржитись”.

Звонки в СНБО Украины также не дали результата — там просто не брали трубку.

В приемной ДонОГА нам сообщили, что подобные жалобы не принимаются, так как всеми вопросами КПВВ ведает СБУ, Фискальная и Пограничная службы и Координационные группы. Посоветовали звонить туда.

Дозвониться по номерам Координационных групп просто не удалось.

Круг замкнулся.

Но мы настырные, и пока вопрос не будет решен, никому покоя не дадим.

Благодаря вашим звонкам, вся поступающая информация будет передана в ОБСЕ и в Миссию ООН по правам человека, а также Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Официальные запросы с требованием разъяснения решения СНБО и Указа Президента будут направлены в СНБО, АТЦ при СБУ, в Фискальную и Пограничную службу.

Пока силовики отмалчиваются, люди продолжают “наслаждаться” ситуацией. Только за вчера к на поступило около 10 звонков от людей. которые пытались перевезти СВОИ личные вещи. Сегодня звонки продолжают поступать.

В соцсетях пользователи активно обсуждают происходящее:

-Я звонила по всем горячим линиям. Никто не даёт ответа почему не пропускают на блокпостах. ДФС Украины сказали, что на блокпостах работает подразделение ДФС СОБАНТ или СОБАН, ( я не поняла, что это за название) Это подразделение подконтрольно СБУ. СБУ 0800 501 482 позвонила, говорит "мы не знаем почему вас не пропускают, звоните на 1545 -урядова линия". Я позвонила на 1545-оставила жалобу-обращение. Нужно звонить всем сюда и оставлять запросы-на каком основании не дают вывезти личные вещи обычному человеку, гражданскому лицу. Прошу всех, кого волнует эта проблема звоните везде, и на 1545 оставляйте свои обращения

— Не пропускают грузовые автомобили никакие и ни с каким грузом, в том числе с домашними вещами. Нужно жаловаться. Т.к. нарушается временный порядок.

-Грузовые автомобили не пропускают. Если в техпаспорт грузопассажирская тоже не пропустят.

-У меня муж занимается именно домашними переездами, вчера газели после 13.00 не пропускали, всех на разворот. Пока нет точной информации по домашним переездам((может в ближайшем будущем что-то изменится

Вам, наши читатели, если Вы оказались в подобном положении. рекомендуем звонить по следующим номерам:

1. Горячая линия "Донбасс SOS" 0800 309 110.

2. Фискальная служба (при всех нарушениях, связанных с грузоперевозками): отдельная горячая линия сервиса "Пульс": (044) 284-00-07 и заставлять их регистрировать жалобы.

3. СММ ОБСЕ (044) 392 08 00.

4. МинТОТ (который разрабатывает перечень разрешенных грузов для физических лиц) (044) 284 68 13.

5. Правительственная Горячая линия 1545.

6. Журналистам

— 5й канал (044) 351 77 20

— 112 канал (044) 389 51 12

— Новости Донбасса 38 067 463 3211.