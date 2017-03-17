"Шмель" в районе Светлодарской дуги - СБУ получила новые доказательства российской агрессии на Донбассе (ФОТО)

17.03.2017 19:42

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили, что получили очередные доказательства российского участия в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители обнаружили реактивный пехотный огнемет «Шмель» на месте боестолкновения с террористами в районе Светлодарской дуги. Оружие российского производства находилась в готовом к применению состоянии. «Шмель» имеет маркировку на корпусе 12-91-А, 737, что может свидетельствовать о его принадлежности к вооружению российских военных.

Также во взаимодействии с ВСУ оперативники спецслужбы обнаружили в лесу близ села Сизое Станично-Луганского района тайник с боеприпасами. Правоохранители изъяли из тайника четыре выстрела к реактивным противотанковым гранатам, минометную мину калибра 120 мм и 48 гранатометным выстрелов ВОГ-17М.