Старая часть Авдеевки снова попала под обстрел боевиков - Аброськин опубликовал фото

17.03.2017 17:33

Боевики террористической организации "ДНР" в 15.25 обстреляли Авдеевку, в результате чего два частных дома были разрушены, люди не пострадали. Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.

Под очередной обстрел уже традиционно попала старая часть города. Разрушенные дома по улице Металлургов, 95 и Заводской, 63.

"Люди чудом не пострадали, так как были не в доме, а занимались делами во дворе", - добавил Аброськин.

На месте работает следственно-оперативная группа.



