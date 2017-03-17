В пятницу боевики 60 раз обстреливали позиции украинских военных

17.03.2017 18:38

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в пятницу 60 раз обстреливали позиции украинских военных. В результате подрыва на самодельной взрывчатке погиб один украинский военный, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С начала суток российско-террористические войска 60 раз обстреляли позиции украинских войск. В том числе с использованием тяжелого вооружения", - говорится в сводке пресс-центра на странице в "Фейсбук" в пятницу вечером.

В штабе также проинформировали, что в результате подрыва на самодельном взрывном устройстве погиб военнослужащий и еще один ранен.