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Архив - Донецкая область

В пятницу боевики 60 раз обстреливали позиции украинских военных

17.03.2017 18:38
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В пятницу боевики 60 раз обстреливали позиции украинских военных

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в пятницу 60 раз обстреливали позиции украинских военных. В результате подрыва на самодельной взрывчатке погиб один украинский военный, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С начала суток российско-террористические войска 60 раз обстреляли позиции украинских войск. В том числе с использованием тяжелого вооружения", - говорится в сводке пресс-центра на странице в "Фейсбук" в пятницу вечером.

В штабе также проинформировали, что в результате подрыва на самодельном взрывном устройстве погиб военнослужащий и еще один ранен.


Фото: https://ru.slovoidilo.ua

Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
 
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