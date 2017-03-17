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Архив - Донецкая область

За сутки 77 обстрелов: двое украинских военных погибли и восемь получили ранения

17.03.2017 07:28
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За сутки 77 обстрелов: двое украинских военных погибли и восемь получили ранения

За сутки боевики 77 раз открывали огонь по позициям сил АТО, в результате двое украинских военных погибли и восемь получили ранения. Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении украинские опорные пункты возле Новотроицкого боевики обстреливали из гранатометов, БМП и минометов калибра 120 мм, а возле Водяного - из 122 мм артустановок и минометов калибра 120 мм. По позициям сил АТО возле Красногоровки и Марьинки боевики стреляли из минометов.  Силы ВСУ возле Гнутово были обстреляны из СПГ и пулеметов, а возле Широкино - из стрелкового оружия и БМП.

 На Донецком направлении из артиллерии калибра 122 мм и минометов были обстреляны украинские позиции поблизости Троицкого. По силам АТО в районе Авдеевки и шахты Бутовка боевики били из минометов и артустановок калибра 122 мм и танка.

 По укреплениям ВСУ возле Каменки сепаратисты вели огонь из минометов калибра 120 мм.  Силы АТО возле Зайцево и Невельского были обстреляны из СПГ и минометов калибра 82 мм. По ВСУ в районе Луганского боевики били из БМП, а в районе Песков - из минометов калибра 82 мм.

На Луганском направлении боевики из минометов калибра 120 мм обстреляли позиции украинских сил в районе Крымского. Силы АТО возле Лобачево были обстреляны из минометов калибра 82 мм. По позициям ВСУ возле Новозвановки боевики били из СПГ и стрелкового оружия, а возле Новоалександровки - из минометов и крупнокалиберных пулеметов


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, война, боевики, ВСУ, обстрелы
 
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