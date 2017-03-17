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Жители "ДНР" разочаровались в "русском мире" и хотят вернуться в Украину
Житель захваченного боевиками Шахтерска приехал на украинский блокпост, чтобы отвезти знакомого на оккупированную территорию. Автомобиль имел номерные знаки, которые не числятся в базах Нацполиции, в связи с чем его владелец был доставлен в Кальмиусское отделение полиции.
Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области.
Выяснилось, что мужчину попросили приехать из Шахтерска на украинскую территорию, чтобы забрать знакомого. Пассажир должен был заплатить за услугу. Главе многодетной семьи, который сейчас перебивается случайными заработками, эти деньги должны были стать поддержкой, поэтому он и согласился.
Автомобиль подъехал к условленному месту, однако вместо «клиента» его встретили полицейские, несущие там службу. Триколора и надписи на номерных знаках «DPR» не существует в украинском государстве.
Автомобиль в прошлом году владелец хотел продать, но обязательным условием сделки стало ее переоформление в соответствии с условиями псевдореспублики. Когда же требование было выполнено, сделка сорвалась, а машина так и осталась в базах так называемой полиции «ДНР».
Сейчас мужчина проверяется на отсутствие преступлений против мирного украинского населения.
Жизнью при террористической власти, которая сейчас в Шахтерске, житель недоволен. Говорит, что почти все жители разочаровались в «русском мире». Сам он много лет проработал на шахте, откуда и вышел на пенсию. «С приходом оккупантов работу найти стало очень сложно. Они «национализировали» все предприятия. Работники еще как-то держатся, а мы выживаем», - рассказывает мужчина.
Фото: https://dn.npu.gov.ua
Теги: Украина, Донбасс, житейская история, возвращение, ДНР
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