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Блокада Донбасса: дончане считают себя украинцами и не понимают, почему Киев от них отгородился (ВИДЕО)
Жители оккупированного Донецка рассказали, что они думают о временной блокаде торгового сообщения с Донбассом. С камерами на улицы Донецка вышли журналисты "Радио Свободы".
Местные жители выступили против блокады, заявив, что у многих остались родственники на неоккупированной части Украины, связь с которыми теперь будет сильно осложнена. Горожане признали, что они являются украинцами и не понимают, почему Киев решил отгородиться от них. При этом дончане считают, что Донбасс может выдержать и прожить в условиях блокады.
Напомним, на прошлой неделе украинские власти решили ввести блокаду оккупированной части Донбасса и временно прекратить перемещения грузов через линию фронта. Таким образом Украина отреагировала на скандальную "национализацию", проведенную властями террористов. На экстренном заседании СНБО было объявлено о решении перекрыть движение грузов через линию разграничения.
Фото: vchaspik.ua
Теги: Донецк, Донбасс, житейская история, блокада, Донбассаэро, ДНР
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