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Блокпосты Донбасса: очереди, КПВВ "Майорск" и "Марьинка" - скопление автомобилей, в "Новотроицком" - свободно

18.03.2017 08:37
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Блокпосты Донбасса: очереди, КПВВ "Майорск" и "Марьинка" - скопление автомобилей, в "Новотроицком" - свободно

О ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сегодня утром, 18 марта, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

  • «Майорск» — 120/150;
  • «Марьинка» — 200/220;
  • «Новотроицкое» — 30/30;
  • «Гнутово» — 200/40.

«В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме», — сообщили в украинском пограничном ведомстве.

За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в целом пересекли 36,6 тыс. человек и 5,2 тыс. транспортных средств:

  • «Майорск» — 8310 человек и 1080 транспортных средств;
  • «Марьинка» — 8055 человек и 1285 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» — 8400 человек и 1705 транспортных средств;
  • «Гнутово» — 5315 человек и 1150 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» — 6495 человек.

Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, блокпост, Госпогранслужба, очереди
 
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