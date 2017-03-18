Блокпосты Донбасса: очереди, КПВВ "Майорск" и "Марьинка" - скопление автомобилей, в "Новотроицком" - свободно

18.03.2017 08:37

О ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сегодня утром, 18 марта, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорск» — 120/150;

«Марьинка» — 200/220;

«Новотроицкое» — 30/30;

«Гнутово» — 200/40.

«В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме», — сообщили в украинском пограничном ведомстве.

За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в целом пересекли 36,6 тыс. человек и 5,2 тыс. транспортных средств: