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Боевики из БМП расстреляли своих дезертиров

18.03.2017 10:24
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Боевики из БМП расстреляли своих дезертиров

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, боевики минувшей ночью попытались сбежать из своего подразделения на подконтрольную правительству часть Донбасса.

 «В ночь на 18 марта четыре военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 Армейского корпуса, воспользовавшись отсутствием офицеров, связали сержанта и пытались оставить передовые позиции, перейдя на подконтрольную силам АТО территорию, — сообщают в ГУР. — Попытка побега была выявлена с соседнего блокпоста противника. Беглецов расстреляли из вооружения боевой машины пехоты. Командование полка пытается скрыть информацию про этот случай от руководства корпуса».


Фото: www.depo.ua

Теги: Донбасс, война, дезертир, расстрел, боевики
 
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