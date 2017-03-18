Боевики из БМП расстреляли своих дезертиров

18.03.2017 10:24

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, боевики минувшей ночью попытались сбежать из своего подразделения на подконтрольную правительству часть Донбасса.

«В ночь на 18 марта четыре военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 Армейского корпуса, воспользовавшись отсутствием офицеров, связали сержанта и пытались оставить передовые позиции, перейдя на подконтрольную силам АТО территорию, — сообщают в ГУР. — Попытка побега была выявлена с соседнего блокпоста противника. Беглецов расстреляли из вооружения боевой машины пехоты. Командование полка пытается скрыть информацию про этот случай от руководства корпуса».